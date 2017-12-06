Среда, 6 Декабря 2017 13:28

АрмИнфо. Участники программы "Новые технологии в процессе развития общин", реализуемой совместно Beeline, Фондом детского развития (СDF - Child Development Foundation) и PicsArt, посетили 6 декабря школу "Айб". Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Beeline.

Согласно источнику, участники программы посетили три корпуса школы "Айб", а также побывали в открытом совместно с Массачусетским технологическим институтом фаблабе (fabrication laboratory). Особенно участников впечатлили инновационные лаборатории химии, физики, биологии, леголаб, медиалаб, студия искусства, библиотека и фаблаб, где учащиеся "Айб" проектируют и собирают роботы, беспилотные летательные аппараты и прочие механизмы.

"Beeline придает важное значение развитию образования и внедрению передовых методов обучения, особенно в сфере новых технологий. И интерес молодежи к этому очень приветствуется. Уверен, что посещение школы "Айб" воодушевит участников программы на более углубленное изучение современных технологий, а это в свою очередь сформирует поколение, которому будет под силу изменить жизнь в стране к лучшему", - сказал гендиректор компании Beeline в Армении Андрей Пятахин.

"Наше будущее тесно связано с технологиями, и поскольку в школах формируется новое поколение, то весьма важен тот факт, что в процессе обучения учащиеся имеют дело с технологиями. Те кто сегодня всего лишь воодушевлены технологиями, завтра превратят это в гарантию своего успеха. Школа "Айб" сфокусирована на этом подходе", - заметил директор школы Арам Пахчанян.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".