Среда, 6 Декабря 2017 13:21

АрмИнфо.Сегодняшние государственные границы Нагорного Карабаха не находятся за ее историческими пределами. Об этом в интервью иранской газете "Шарг" заявил министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян, отвечая на вопрос, возможно ли, что при подписании мирного соглашения с Баку, НКР потеряет большинство своих городов, что в свою очередь не исключит отсутствия общих границ с Ираном в будущем.

"Хотел бы отметить, что ряд территорий Арцаха, например, Шаумянский район, часть Мартакертского и Мартунинского районов, которыe составляют примерно 15% республики, по сей день оккупированы Азербайджаном. Территории, находящиеся под юрисдикцией Арцаха, закреплены конституцией, принятой посредством всеобщего референдума, которая отражает волю нашего народа. То есть, и в столице Степанакерте, и скажем на левом берегу Арцаха, действует один и тот же закон, то же законодательное поле, и нет никаких различий",- заметил Маилян.

На уточнение, соответствует ли эта позиция духу переговоров, проходящих в рамках Минской группы ОБСЕ, глава МИД НКР отметил, что ключевыми в урегулировании конфликта для трех сторон является статус территорий и Арцаха, а также вопросы беженцев, безопасности, и деблокады Нагорного Карабаха и Армении, которые стороны периодически выдвигали в качестве предметов переговоров. "В целом, что касается переговоров и перспектив достижения долгосрочного мира, могу отметить, что у переговорного процесса уже есть своя история. Переговоры по урегулированию конфликта в рамках МГ ОБСЕ стартовали еще в 1992 году и прошли разные этапы. Также хотел бы заметить, что Арцах признан МГ ОБСЕ конфликтующей стороной, то есть в документах структуры четко подчеркнуто, что в конфликт вовлечены три стороны - два государства члена ОБСЕ, и третья сторона - Нагорный Карабах. Именно это имеет важное значение", - сказал глава внешнеполитического ведомства НКР.

Он также напомнил, что до 1997 года проходили классические полноценные переговоры в трехстороннем формате, и именно тогда были зафиксированы существенные подвижки в переговорах - это подписание бессрочных соглашений о прекращении огня и его укреплении от 1994-95 гг, под которыми стоит подпись НКР. Однако, по его словам, с 1997 года переговорный формат был искажен, без прямого участия Нагорного Карабаха, что отрицательно сказывается на урегулировании. "Сегодня, в классическом понимании переговорного процесса как такового нет, как было, к примеру, до 1997 года. Начиная с 1997 года, посредники применяют метод "челночной дипломатии" (shuttle diplomacy) - ведут работу со сторонами для согласования ряда принципов, на основе которых станет возможно урегулирование. Однако, этот процесс протекает сложно, а в апреле 2016 года Азербайджан развязал войну, которая нанесла серьезный ущерб мирному процессу, и отдалил перспективы окончательного урегулирования конфликта. Главная задача сегодня - сохранение мира и стабильности в регионе, и основные усилия посредников направлены именно на это", - заключил Маилян.