Вторник, 5 Декабря 2017 19:01

АрмИнфо.В обращение парламента Армении внесен проект заявления "О геноцидальных действиях в отношении езидского народа со стороны исламистских террористических группировок в местах их воздействия".

Авторами законопроекта являются депутат от езидской общины Армении, член правящей Республиканской партии Рустам Махмудян, зампред РПА, глава комиссии по внешним вопросам НС РА Армен Ашотян, глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

В своем выступлении с трибуны парламента Рустам Махмудян призвал представителей всех парламентских сил присоединиться к документу. "Уверен, что формулировка вопроса идентична с позицией армянского общества и политических сил",- заметил депутат.

Отметим, что ранее езидская община Армении обращалась в парламент с призывом принять резолюцию, осуждающую геноцид езидов как в начале 20-ого века в Османской Турции, так и в 21-ом веке со стороны Исламского государства, однако по разным причинам предложение было отклонено, что вызвало недовольство езидской общины. Тем не менее, президент Армении Серж Саргсян с трибуны ООН поднял вопрос резни езидов со стороны исламистских боевиков, призвав международное сообщество предотвратить эту трагедию.