Вторник, 5 Декабря 2017 19:01

АрмИнфо.Для Армении важным вызовом является демографическая ситуация в стране, заявил в Национальном Собрании Армении депутат от Республиканской партии Армении Самвел Фарманян.

По словам депутата, следует выделить главные 3 аспекта данной проблемы - первым является вопрос естественного роста населения в стране, затем следуют показатели миграции и урбанизации. "Совершенно очевидно, что данная проблема постепенно созревает в нашей стране", - подчеркнул Фарманян.

Фарманян заявил, что вопрос увеличения роста населения нужно рассматривать вне политической плоскости. "Данный вопрос стоит гораздо выше всяких политических амбиций, он будет находиться на повестке всех последующих прaвительств",- заявил он.

Депутат отметил, что, несмотря на то, что правительство будет разрабатывать демографическую концепцию, он считает, что и парламент страны должен сыграть свою роль в решении этой проблемы. Фарманян предложил создать неформальную рабочую группу, которая займется проблемой демографии. "Я хочу призвать всех своих коллег вне зависимости от их партийной принадлежности, экспертов и демографов, если у них есть заинтересованность, стать частью данной группы. Целью этой группы будет нахождение путей решения данной проблемы. Рабочая группа будет иметь свою электронную почту - Demography@parliament. am и все желающие могут до 20 января сообщить о своем намерении вступить в нее", - завершил свое выступление депутат