Вторник, 5 Декабря 2017 17:36

АрмИнфо.

Компания Beeline объявила о проведении предновогодней акции по продаже смартфонов, приобретая который с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года клиенты смогут получить второй брендированный по льготной цене.

Как сообщает пресс-служба, в рамках праздничного предложения при покупке любого небрендированного смартфона по цене выше 30 000 драмов новые стильные и производительные смартфоны Beeline Smart 8 или Beeline Pro 6 будут доступны по цене 12 000 и 24 900 драмов соответственно. Телефоны предоставляются с подключением к тарифному плану <Смарт 1500>.

<Брендированные смартфоны Beeline за небольшую цену предлагают своему владельцу хорошую производительность и привлекательный дизайн. В преддверии новогодних праздников Beeline дарит клиентам удобную и выгодную возможность сделать актуальный и современный подарок не только себе, но и своим друзьям и близким>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно источнику, смартфоны, приобретенные в рамках новогоднего предложения, должны быть оформлены на один паспорт. Покупку смартфонов можно оформить в кредит. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи.

В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".