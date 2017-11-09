Вторник, 5 Декабря 2017 16:33

АрмИнфо. Лекарственная вакцина против папилломавируса человека, которая с декабря текущего года будет применятся в Армении, произведена американской компанией Merc 12 октября 2016 года со сроком годности в три года.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, все вакцины прошли лабораторные и документальные исследования в Голландии, и уже потом были ввезены в Армению. Национальная комиссия по общественному здравоохранению и Национальный институт Нидерландов произвели окончательную экспертизу протокола по производству вакцин. 34.700 вакцины, прошедшие все необходимые лабораторные исследования были направлены в Армению с сертификатом под номером N 171337.

В сертификате указано, что вакцина серии N 013326, импортированная в Армению через Детский фонд Организации Объединенных Наций,

соответствует требованиям части A Руководящих принципов Всемирной организации здравоохранения, которые обеспечивают безопасность и эффективность вакцин, содержащих генные (рекомбинантные) вируссодержащие ингредиенты. В сертификате также указывается, что эта партия вакцины была произведена в соответствии с основными принципами биологических продуктов и в соответствии с надлежащим производственным процессом.

Также были представлены результаты лабораторных испытаний. Рекомбинантные вакцины в настоящее время считаются самыми безопасными и эффективными. В Армении с 2000 года рекомбинантная вакцина используется для профилактики гепатита B среди детей в возрасте до одного года.

Отметим, что вакцина "Гардасил", которая будет применятся в Армении, защищает человека от основных штаммов папиломавируса, которые впоследствии приводят к образованию рака шейки матки. В Армении вакцинация папиломавируса началась в декабре текущего года. Ее делают девочкам 13 лет на добровольной основе. Родители, отказывающиеся от вакцинации, обязаны предоставить письменный отказ. На данный момент общество в Армении с сомнением относится к данной вакцине, так как бытует мнение о том, что она, предотвращая развитие вируса папилломы, может впоследствии вызывать у детей осложнения. Так, например, некоторые считают, что применение данной вакцины может привести к бесплодию и т.д.