Вторник, 5 Декабря 2017 15:39

АрмИнфо.Министр обороны Армении Виген Саркисян подтвердил информацию об отстранении заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА, генерал-лейтенанта Айказа Багманяна от занимаемой должности.

"Айказ Багманян по моему наставлению написал рапорт об отставке с занимаемой должности", - заявил Саркисян в беседе с журналистами на мероприятии, посвященном 120-летию маршала Баграмяна.

При этом он добавил, что причиной отставки стали погрешности в ходе выполнения им должностных обязанностей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что заместители начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Айказ Багманян и Степан Галстян будут освобождены от занимаемых должностей.

Отметим, что по информации СМИ, Багманян владеет различными бизнесами, его имя также упоминалось в различных коррупционных скандалах.