Вторник, 5 Декабря 2017 15:25

АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян 6 декабря отбудет в Австрию.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, в Вене Налбандян 7-8 декабря примет участие в 24-ом заседании СМИД ОБСЕ. На полях заседания армянский министр проведет встречи с главами внешнеполитических ведомств ряда стран.

6 декабря в Вене состоится встреча Налбандяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Также запланирована его встреча с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

9 декабря в Вене Налбандян примет участие в консультациях руководителей дипломатических ведомств Армении в Европейских странах и международных организациях, располагающихся в Европе.