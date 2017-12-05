Вторник, 5 Декабря 2017 14:22

АрмИнфо. Министр охраны природы Арцвик Минасян встретился с руководителем проекта по консолидации европейских стран Водной инициативы ЕС (EUWI+) Майклом Сутером.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минохранприроды, встреча преследовала цель обсудить элементы стартующего проекта EUWI+.

Минасян в ходе встречи отметил, что правительство Армении, и в частности, Министерство охраны природы стремится достичь наилучших результатов в сфере управления водными ресурсами, и в этом контексте подчеркнул важность направленной на это программы содействия Евросоюза.

Армянский министр проинформировал, что в сфере реализуются иные программы содействия и есть необходимость совмещения их воедино для получения более высоких результатов.

В свою очередь руководитель проекта EUWI+ заметил, что проект реализуется в рамках стран-участников Восточного партнерства ЕС и является продолжением предыдущих проектов. Предыдущие проекты реализовывали международные консалтинговые организации, которые предоставляли техническое содействие, а в этом случае их реализуют страны-члены Европейского Союза. Высоко оценив взаимодействие с армянской стороной, Сутер отметил, что на данном этапе проект гибок и предусмотренный бюджет может претерпеть изменения, согласно нуждам страны.

Минасян в свою очередь заявил, что Армения заинтересована в успешной реализации данного проекта.

Отметим, что проект функционирует с сентября 2016 года и направлен на содействие Армении, Азербайджану, Украине, Беларуси, Грузии и Молдове в улучшении управления водными ресурсами и трансграничными реками. EUWI+ реализуется OECD, UNECE, Австрийским агентством по окружающей среде и Международным бюро по водным ресурсам Франции. Уже разработан план действий на 2016-2020 гг., где выделены пять приоритетных направлений: разработка законодательства и политики, институциональное укрепление; укрепление лабораторной и мониторинговой системы; разработка Плана управления речным бассейном; внедрение Плана управления речным бассейном; информирование общества, управление информацией и коммуникация.

Бюджет проекта для 6 стран составляет 25 млн евро. Финансирование будет осуществляться ЕС, Австрией и правительства Франции. Армении будет выделено примерно 1/6 от общего бюджета.