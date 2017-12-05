Вторник, 5 Декабря 2017 14:18

АрмИнфо.Между Министерством охраны природы Армении и Программой развития ООН подписана грантовая программа на сумму в $129,6 тыс, нацеленная на поэтапный замен использования гидрохлорфторуглеводов.

Первый этап программы был осуществлен в 2010-2016 годах, в результате чего использование в Армении озоноразрушающих веществ сократилось на 15%. Второй этап программы будет нацелен на сокращение использования этих веществ на 66,6% до 2020 года.

Заместитель постпреда ПРООН в Армении Дмитрии Мариасин во время церемонии подписания документа заявил, что РА является пионером в вопросе сокращения использования озонаразрушающих веществ.

В результате реализации программы планируется технически оснастить 4 таможенных пункта с целью предотвращения незаконного оборота озонаразрушающих веществ. Кроме того будут открыты 25 специализированных компаний, которые помогут обслуживать холодильные и кондиционерные устройства озонабезопасным путем, обеспечивая двойное использование содержащихся в этих устройствах веществ.