Вторник, 5 Декабря 2017 13:03

АрмИнфо.Армения является самым надежным партнером России после Беларуси и Казахстана.

Согласно итогам последнего опроса ВЦИОМ, в качестве самого надежного партнера России после Беларуси - 64% и Казахстана - 57% россияне назвали Армению - 16%. Надежность Азербайджана респонденты ВЦИОМ оценили в 10%, Киргизии и Узбекистана 8%, Грузия 6%, Таджикистана, Молдовы и Туркменистана 5%, Украины 1%.

Наибольшей симпатией и поддержкой россиян пользуются Беларусь - 60% и Казахстан - 41%. За ними следуют Армения 16%, Азербайджан 14%, Грузия 10%, Узбекистан и Туркменистан 7%, Киргизия 5%, Молдавия 4%, Таджикистан 3%, и Украина 1%.

Примечательно, что рейтинг доверия россиян лидерам государств - членов СНГ возглавили президенты Беларуси Александр Лукашенко - 62% и Казахстана Нурсултан Назарбаев 56%. Судя по отсутствию в результатах опроса имен остальных президентов стран СНГ им россияне не доверяют.