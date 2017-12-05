|В Армении реализуют проект EUWI+
|Армения планирует до 2020 года на 66,6% сократить использование озонаразрушающих веществ
|ВЦИОМ: Армения - самый надежный партнер России после Беларуси и Казахстана
|Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров
|BICC: Армения уступает в милитаризации лишь Сингапуру и Израилю
|Армения упрощает процесс оформления инвалидности
|На заседании Совета по борьбе с коррупцией презентован веб-сайт "Платформа по борьбе с коррупцией"
|В Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог
|Горячие дебаты на международной конференции между вице-спикерами Армении и Азербайджана: Шармазанов пригласил всех делегатов в демократический Арцах
|Шармазанов призвал делегатов международной конференции "Парламентарии против наркотиков" посетить Арцах
|Свитальский: В новом Рамочном соглашении Армения-ЕС нет положения, которое может ограничить или отрицательно сказаться на другие страны
|Проходящий по делу о вооруженной группировке Артур Мовсисян приговорен к 3 годам лишения свободы
|Павел Чеплак назначен новым послом Польши в Армении
|Beeline: Теперь iPhone Х доступен в офисах продаж и обслуживания Beeline
|Прогноз: Неосторожные шаги, способные привести к войне с Арменией, - самое худшее, что может случиться с Баку
|Америабанк назван <Банком года 2017> в Армении по версии журнала The Banker
|Взгляд из Иерусалима: Зигзаги в политике Эрдогана в отношении Израиля, России, Ирана и самой Турции привели к утере остатков доверия в его отношении
|Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
|Прогноз: Установление моста между Иерусалимом и Тегераном принесет дивиденды Еревану
|Налбандян: Попытки действовать против устава и принципов ОЧЭС в Парламентской Ассамблее вредны и наносят удар по имиджу структуры
|По подозрению во взяточничестве арестованы сотрудники "Дорожной полиции" Армении
|Лавров о Восточном партнерстве: У России нет никаких сомнений и подозрений в отношении Белоруссии, Армении и Азербайджана
|Лавров: ОДКБ никого не шантажирует и никому не предъявляет ультиматумы
|МЧС Армении призывает водителей к бдительности
|В выходные по всей Армении ожидается погода без осадков, в середине недели ожидается снег с дождем
|МЧС Армении: Закрытых и труднопроходимых дорог на территории республики нет
|БДИПЧ/ОБСЕ представил рекомендации из итогового доклада о выборах в Армении
|В Ереване состоялся круглый стол "Безопасность и стабильность в Черноморском регионе - вызовы и возможности"
|Артур Габриелян: Между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой Армении нет никакого напряжения
|Замминистра обороны Армении прокомментировал информацию об увольнении заместителя главы Генштаба ВС
|Саманта Пауэр вошла в Отборочную комиссию премии "Аврора"
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу заверил, что не пожалеет усилий для содействия в разрешении карабахского конфликта
|В Ванадзоре открылся новый офис продаж и обслуживания Beeline
|Прогноз: Ожидать реального ухудшения отношений Турции с НАТО, как и участия Анкары в карабахском урегулировании не приходится
|Чавушоглу: В отношении 4 граждан Турции, посетивших Нагорный Карабах начат юридический процесс
|Прогноз: Членство Албании, Сербии и Македонии в ЕС к росту европейского рынка не приведет
|Ашотян: Турция пытается провести свою субъективную и дестабилизирующую политику по Карабаху даже на площадке НАТО, что недопустимо
|Америабанк и FMO заключили кредитный договор на $30 млн по финансированию молодых предпринимателей сферы МСБ
|Страны-участницы ОДКБ подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности и выступили против "цветных революций"
|Перенесен визит главы грузинского правительства в Армению
|ЧП в Ереване: на складе супермаркета "Нор Зовк" произошел взрыв
|Армению с официальным визитом посетит глава грузинского правительства
|Давид Арутюнян: Если сын чиновника является успешным бизнесменом, из этого не следует делать далеко идущих выводов
|Новое предложение Банка ВТБ (Армения) для премиальных клиентов
|Армения рассмотрит пути декриминализации ряда экономических преступлений
|Подписан меморандум о сотрудничестве между Академиями юстиции Армении и Казахстана
|Министр иностранных дел Армении представил инициированный Арменией проект заявления СКБ по карабахскому вопросу
|Представители АНК рассказали делегации БДИПЧ ОБСЕ о нарушениях в ходе парламентских выборов
|В Минске стартовало совестное заседание министров иностранных дел, обороны и комитета секретарей национальной безопасности ОДКБ
|Генеральные прокуроры СНГ утвердили программу борьбы против экстремизма, терроризма и других форм насилия
|В Армении ждут президента Франции
|МЧС: В Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги
|Арман Барсегян: На банковском рынке Армении дальнейшее снижение процентных ставок маловероятно
|Эксперт: Со снижением процентных ставок появились новые возможности для развития рынка корпоративных облигаций Армении
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Конверс Банк окажет содействие в становлении театра Black box, инициированного Национальным академическим театром имени Габриэля Сундукяна
|Бывший старший прокурор обвинен в получении взятки в особо крупных размерах
|Beeline выступил с новым уникальным предложением Quatro SIM для абонентов пакета услуг Quatro и Neo Max
|Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
|Посол Казахстана в Армении: Научные исследования могут пролить свет на жизнь "армянских кыпчаков"
АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), предлагая своим клиентам все более доступные виды кредитования, специально для лиц пенсионного возраста внедрил новый продукт - “Кредитная линия пенсионерам” со ставкой 0%. Данный продукт представляет собой кредитную линию в драмах РА, которая выдается на действующую пенсионную карту клиента. Кредитная линия предоставляется без годовой процентной ставки, с клиента взимается лишь ежемесячная комиссия за обслуживание.
Основные условия продукта “Кредитная линия пенсионерам”:
Механизм погашения кредитной линии для пенсионеров составлен по упрощенной схеме, благодаря которой клиентам можно будет не посещать Банк для осуществления взносов по погашению кредитной линии.
Более детальную информацию об условиях погашения и тарифах продукта “Кредитная линия пенсионерам” можно узнать через Контактный центр Банка ВТБ (Армения) по номеру 8787.
|В Армении реализуют проект EUWI+
|Армения планирует до 2020 года на 66,6% сократить использование озонаразрушающих веществ
|ВЦИОМ: Армения - самый надежный партнер России после Беларуси и Казахстана
|Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров
|BICC: Армения уступает в милитаризации лишь Сингапуру и Израилю
|Армения упрощает процесс оформления инвалидности
|На заседании Совета по борьбе с коррупцией презентован веб-сайт "Платформа по борьбе с коррупцией"
|В Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог
|Горячие дебаты на международной конференции между вице-спикерами Армении и Азербайджана: Шармазанов пригласил всех делегатов в демократический Арцах
|Шармазанов призвал делегатов международной конференции "Парламентарии против наркотиков" посетить Арцах
|Свитальский: В новом Рамочном соглашении Армения-ЕС нет положения, которое может ограничить или отрицательно сказаться на другие страны
|Проходящий по делу о вооруженной группировке Артур Мовсисян приговорен к 3 годам лишения свободы
|Павел Чеплак назначен новым послом Польши в Армении
|Beeline: Теперь iPhone Х доступен в офисах продаж и обслуживания Beeline
|Прогноз: Неосторожные шаги, способные привести к войне с Арменией, - самое худшее, что может случиться с Баку
|Америабанк назван <Банком года 2017> в Армении по версии журнала The Banker
|Взгляд из Иерусалима: Зигзаги в политике Эрдогана в отношении Израиля, России, Ирана и самой Турции привели к утере остатков доверия в его отношении
|Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
|Прогноз: Установление моста между Иерусалимом и Тегераном принесет дивиденды Еревану
|Налбандян: Попытки действовать против устава и принципов ОЧЭС в Парламентской Ассамблее вредны и наносят удар по имиджу структуры
|По подозрению во взяточничестве арестованы сотрудники "Дорожной полиции" Армении
|Лавров о Восточном партнерстве: У России нет никаких сомнений и подозрений в отношении Белоруссии, Армении и Азербайджана
|Лавров: ОДКБ никого не шантажирует и никому не предъявляет ультиматумы
|МЧС Армении призывает водителей к бдительности
|В выходные по всей Армении ожидается погода без осадков, в середине недели ожидается снег с дождем
|МЧС Армении: Закрытых и труднопроходимых дорог на территории республики нет
|БДИПЧ/ОБСЕ представил рекомендации из итогового доклада о выборах в Армении
|В Ереване состоялся круглый стол "Безопасность и стабильность в Черноморском регионе - вызовы и возможности"
|Артур Габриелян: Между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой Армении нет никакого напряжения
|Замминистра обороны Армении прокомментировал информацию об увольнении заместителя главы Генштаба ВС
|Саманта Пауэр вошла в Отборочную комиссию премии "Аврора"
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу заверил, что не пожалеет усилий для содействия в разрешении карабахского конфликта
|В Ванадзоре открылся новый офис продаж и обслуживания Beeline
|Прогноз: Ожидать реального ухудшения отношений Турции с НАТО, как и участия Анкары в карабахском урегулировании не приходится
|Чавушоглу: В отношении 4 граждан Турции, посетивших Нагорный Карабах начат юридический процесс
|Прогноз: Членство Албании, Сербии и Македонии в ЕС к росту европейского рынка не приведет
|Ашотян: Турция пытается провести свою субъективную и дестабилизирующую политику по Карабаху даже на площадке НАТО, что недопустимо
|Америабанк и FMO заключили кредитный договор на $30 млн по финансированию молодых предпринимателей сферы МСБ
|Страны-участницы ОДКБ подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности и выступили против "цветных революций"
|Перенесен визит главы грузинского правительства в Армению
|ЧП в Ереване: на складе супермаркета "Нор Зовк" произошел взрыв
|Армению с официальным визитом посетит глава грузинского правительства
|Давид Арутюнян: Если сын чиновника является успешным бизнесменом, из этого не следует делать далеко идущих выводов
|Новое предложение Банка ВТБ (Армения) для премиальных клиентов
|Армения рассмотрит пути декриминализации ряда экономических преступлений
|Подписан меморандум о сотрудничестве между Академиями юстиции Армении и Казахстана
|Министр иностранных дел Армении представил инициированный Арменией проект заявления СКБ по карабахскому вопросу
|Представители АНК рассказали делегации БДИПЧ ОБСЕ о нарушениях в ходе парламентских выборов
|В Минске стартовало совестное заседание министров иностранных дел, обороны и комитета секретарей национальной безопасности ОДКБ
|Генеральные прокуроры СНГ утвердили программу борьбы против экстремизма, терроризма и других форм насилия
|В Армении ждут президента Франции
|МЧС: В Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги
|Арман Барсегян: На банковском рынке Армении дальнейшее снижение процентных ставок маловероятно
|Эксперт: Со снижением процентных ставок появились новые возможности для развития рынка корпоративных облигаций Армении
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Конверс Банк окажет содействие в становлении театра Black box, инициированного Национальным академическим театром имени Габриэля Сундукяна
|Бывший старший прокурор обвинен в получении взятки в особо крупных размерах
|Beeline выступил с новым уникальным предложением Quatro SIM для абонентов пакета услуг Quatro и Neo Max
|Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
|Посол Казахстана в Армении: Научные исследования могут пролить свет на жизнь "армянских кыпчаков"
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
|Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно
|Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании
|Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
|Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
|В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
|Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
|Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
|Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха
|Ованес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на Москву
|Владимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через Иран
|Ильгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзя
|Авигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнуть
|Гагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря США
|Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»
|Зардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нужен
|Исключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходится
|Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.
|Агаси Енокян: Антироссийские санкции США несут Армении, как негатив, так и позитив
|Мецаморская АЭС функционирует под контролем МАГАТЭ и на этом можно поставить точку
|Расим Мусабеков: Покупая российское оружие, Азербайджан подкупает Россию
|Ахмет Ярлыкапов: Складывающаяся вокруг терроризма ситуация должна вызывать тревогу и в Армении
|GeoProMining-десять лет работы на благо страны,в авангарде золотодобычи
|Эдуард Абрамян: “Армянскую” политику администрации Трампа во многом формирует реакция Еревана на инвестиционное предложение Вашингтона
|Авигдор Эскин: Для Израиля конструктивные отношения Армении и Ирана не минус, а плюс
|Игорь Назарук: Когда ЕАЭС заработает на полную мощь, тогда вопросы экспорта и межкооперационных связей получат новый существенный импульс в развитии
|Масис Маилян: Участие в процессе урегулирования позволит Арцаху взять долю ответственности за поддержание региональной стабильности
|Айк Демоян : Вкупе с Диаспорой, Армения вполне способна стать фактором международной политики
|Сергей Маркедонов: Пока Турция в НАТО, ЕС нуждается в энергоресурсах Азербайджана, а США не дружат с Ираном, Россия для Армении безальтернативна
|Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
|“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении
|Правящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизму
|Шармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм
|Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
|Эдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 году
|Шармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республик
|Начальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республики
|Армения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавируса
|Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
|Эксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителей
|В Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителей
|Шармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Никол Пашинян: Министр обороны вместо казармы "отслужил" в качестве референта Сержа Саргсяна
|Усилиями армянских депкругов была пресечена очередная попытка Пакистана принять участие в заседании ПА ОДКБ в качестве наблюдателя
|Ереван в очередной раз посоветовал Эрдогану держаться подальше от карабахской проблемы
|Признание парламентом Мексики независимости Арцаха при правильной работе не за горами
|Прогноз: Подписание Соглашения с ЕС выделит Армению среди стран ЕАЭС, ОДКБ и СНГ
|Законопроект об отмене отсрочки от воинской службы стал предметом острых дебатов в армянском парламенте
|Российская военная база в Армении продолжает оснащаться новым вооружением: в соединение поставлены разведкомплексы "Радиолампа"
|Давид Арутюнян: Законопроект против домашнего насилия в Армении - насущная необходимость
|Глава Нацсъезда западных армян: Турция не передаст Азербайджану 4 представителей интеллигенции, посетивших Арцах
|Прогноз: Пример Азербайджана указывает, что как геополитический проект Курдистан вполне может сложиться
|Соединенные Штаты помогут Армении оценить ущерб от пожаров
|Армения примет участие в учениях "Боевое содружество 2017" в рамках СНГ на фоне отказа от участия в учениях НАТО
|17-22 сентября в Армении пройдет первый международный фестиваль Россия-Армения – мост дружбы «Главное отчизне служить» имени А.Бабаджаняна
|В Армении число курильщиков к 2020 году сократится на 3-5%
|Подведены итоги шестидневного бизнес-форума Sevan Startup Summit 2017