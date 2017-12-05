Вторник, 5 Декабря 2017 12:38

АрмИнфо.В опубликованном Международным центром конверсии в Бонне (BICC) Глобальном индексе милитаризации - 2017 Армения, уступив Сингапуру и Израилю, заняла 3 место.

В 2016 году Армения заняла в Глобальном индексе милитаризации BICC первое место среди европейских стран.

Индекс составлен на основе расходов на оборону в процентах от ВВП, числе людей, занятых в этой сфере, количестве тяжелого вооружения в соотношении с населением страны.

В десятку самых милитаризованных стран вошли Россия (4), Южная Корея (5), Кувейт (6), Иордания (7), Кипр (8), Греция (9) и Бруней (10). Иран занял 22-е, Турция - 25-е, Грузия - 55-е место.

Аналитики BICC объясняют столь высокую милитаризацию армянского общества "затянувшимся карабахским конфликтом", подчеркивая, что Азербайджан в свою очередь занял в индексе 11 позицию.

Напоминая о том, что в 2016-м Азербайджан занимал в индексе 5 место, авторы доклада объясняют потерю 6 позиций Азербайджана снижением цен на энергетические ресурсы в стране, чей бюджет в значительной степени зависит от их экспорта.