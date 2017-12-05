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АрмИнфо.В опубликованном Международным центром конверсии в Бонне (BICC) Глобальном индексе милитаризации - 2017 Армения, уступив Сингапуру и Израилю, заняла 3 место.
В 2016 году Армения заняла в Глобальном индексе милитаризации BICC первое место среди европейских стран.
Индекс составлен на основе расходов на оборону в процентах от ВВП, числе людей, занятых в этой сфере, количестве тяжелого вооружения в соотношении с населением страны.
В десятку самых милитаризованных стран вошли Россия (4), Южная Корея (5), Кувейт (6), Иордания (7), Кипр (8), Греция (9) и Бруней (10). Иран занял 22-е, Турция - 25-е, Грузия - 55-е место.
Аналитики BICC объясняют столь высокую милитаризацию армянского общества "затянувшимся карабахским конфликтом", подчеркивая, что Азербайджан в свою очередь занял в индексе 11 позицию.
Напоминая о том, что в 2016-м Азербайджан занимал в индексе 5 место, авторы доклада объясняют потерю 6 позиций Азербайджана снижением цен на энергетические ресурсы в стране, чей бюджет в значительной степени зависит от их экспорта.
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|Армения планирует до 2020 года на 66,6% сократить использование озонаразрушающих веществ
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|Прогноз: Установление моста между Иерусалимом и Тегераном принесет дивиденды Еревану
|Налбандян: Попытки действовать против устава и принципов ОЧЭС в Парламентской Ассамблее вредны и наносят удар по имиджу структуры
|По подозрению во взяточничестве арестованы сотрудники "Дорожной полиции" Армении
|Лавров о Восточном партнерстве: У России нет никаких сомнений и подозрений в отношении Белоруссии, Армении и Азербайджана
|Лавров: ОДКБ никого не шантажирует и никому не предъявляет ультиматумы
|МЧС Армении призывает водителей к бдительности
|В выходные по всей Армении ожидается погода без осадков, в середине недели ожидается снег с дождем
|МЧС Армении: Закрытых и труднопроходимых дорог на территории республики нет
|БДИПЧ/ОБСЕ представил рекомендации из итогового доклада о выборах в Армении
|В Ереване состоялся круглый стол "Безопасность и стабильность в Черноморском регионе - вызовы и возможности"
|Артур Габриелян: Между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой Армении нет никакого напряжения
|Замминистра обороны Армении прокомментировал информацию об увольнении заместителя главы Генштаба ВС
|Саманта Пауэр вошла в Отборочную комиссию премии "Аврора"
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу заверил, что не пожалеет усилий для содействия в разрешении карабахского конфликта
|В Ванадзоре открылся новый офис продаж и обслуживания Beeline
|Прогноз: Ожидать реального ухудшения отношений Турции с НАТО, как и участия Анкары в карабахском урегулировании не приходится
|Чавушоглу: В отношении 4 граждан Турции, посетивших Нагорный Карабах начат юридический процесс
|Прогноз: Членство Албании, Сербии и Македонии в ЕС к росту европейского рынка не приведет
|Ашотян: Турция пытается провести свою субъективную и дестабилизирующую политику по Карабаху даже на площадке НАТО, что недопустимо
|Америабанк и FMO заключили кредитный договор на $30 млн по финансированию молодых предпринимателей сферы МСБ
|Страны-участницы ОДКБ подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности и выступили против "цветных революций"
|Перенесен визит главы грузинского правительства в Армению
|ЧП в Ереване: на складе супермаркета "Нор Зовк" произошел взрыв
|Армению с официальным визитом посетит глава грузинского правительства
|Давид Арутюнян: Если сын чиновника является успешным бизнесменом, из этого не следует делать далеко идущих выводов
|Новое предложение Банка ВТБ (Армения) для премиальных клиентов
|Армения рассмотрит пути декриминализации ряда экономических преступлений
|Подписан меморандум о сотрудничестве между Академиями юстиции Армении и Казахстана
|Министр иностранных дел Армении представил инициированный Арменией проект заявления СКБ по карабахскому вопросу
|Представители АНК рассказали делегации БДИПЧ ОБСЕ о нарушениях в ходе парламентских выборов
|В Минске стартовало совестное заседание министров иностранных дел, обороны и комитета секретарей национальной безопасности ОДКБ
|Генеральные прокуроры СНГ утвердили программу борьбы против экстремизма, терроризма и других форм насилия
|В Армении ждут президента Франции
|МЧС: В Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги
|Арман Барсегян: На банковском рынке Армении дальнейшее снижение процентных ставок маловероятно
|Эксперт: Со снижением процентных ставок появились новые возможности для развития рынка корпоративных облигаций Армении
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Конверс Банк окажет содействие в становлении театра Black box, инициированного Национальным академическим театром имени Габриэля Сундукяна
|Бывший старший прокурор обвинен в получении взятки в особо крупных размерах
|Beeline выступил с новым уникальным предложением Quatro SIM для абонентов пакета услуг Quatro и Neo Max
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