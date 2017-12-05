Вторник, 5 Декабря 2017 12:17

АрмИнфо.Министерство труда и социальных вопросов Армении и международная ассоциация DEAFSKILLS 4 декабря, на очередном заседании национальной комиссии по вопросам людей с инвалидностью, подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на интегрирование в общество людей с тугоухостью.

По словам министра труда и социальных вопросов Артема Асатряна, в рамках сотрудничества с ассоциацией, будут проведены мероприятия в различных форматах, цель которых - открыть перед людьми с тугоухостью в Армении новые возможности, развивать их профессиональные навыки и обеспечить их занятостью, таким образом, обеспечив их полноценную интегрированность в общественную жизнь.

Помимо этого, в ходе заседания Нацкомиссии были обсуждены новые подходы и процедуры прохождения медико-социальной экспертизы, а также процесс предоставления инвалидных колясок и слуховых аппаратов. Как отметил министр, за процессом предоставления колясок на основе сертификата последовало формирование конкурентной среды. Ранее, государство закупало инвалидные коляски и слуховые аппараты и раздавало их людям с инвалидностью. Многие из них не были довольны этой системой ввиду ограниченности ассортимента колясок и слуховых аппаратов. Однако постановлением правительства от 7 ноября было принято решение перейти на систему, которая позволит предоставлять оборудование на основе сертификатов. В настоящее время, порядка 9 организаций уже предоставляют услуги и сертификаты, что означает следующее: граждане по сертификату могут приобретать удобное для них оборудование и услуги в одном из них.

По словам Артема Асатряна, процесс уже стартовал и по состоянию на 4 декабря, предоставлено 125 инвалидных колясок и 202 слуховых аппарата. На текущий год будут предоставлены сертификаты на приобретение 1100 слуховых аппаратов и около 600 инвалидных колясок. На покупку инвалидной коляски выделяется 95 000 драмов, а слухового аппарата - 30 000 драмов. Если пациент захочет приобрести более дорогое оборудование, ему придется доплачивать. В случае выбора более дешевого варианта, на оставшиеся средства ему будут предоставлены дополнительные детали к ним (например, колеса, батарейки и так далее). Раз в 3 года люди с инвалидностью будут получать новый сертификат для приобретения инвалидной коляски, и раз в 2 года - для слухового аппарата.

Помимо этого, планируется упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы. Ранее, лицо, оформляющее инвалидность, был вынужден собирать огромную кипу документов о состоянии здоровья. В скором времени, по словам заместителя министра труда и социальных вопросов Армении Смбата Саияна, вся необходимая документация будет собираться из системы электронного здравоохранения. Вместе с тем, будет внедрена так называемая карта пользователя - документ, содержащий информацию о состоянии здоровья человека и видах и степени нарушения функций. Эту информацию в документ внесут врачи из одного из медицинских центров. Как сообщил Саияна, сведения о ликвидации третьей группы инвалидности недостоверны. Подобных изменений, как заявил представитель Минсоцтруда, не запланировано.