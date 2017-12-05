Вторник, 5 Декабря 2017 12:16

АрмИнфо. Веб-сайт "Платформа по борьбе с коррупцией" был презентован на очередном заседании Совета по борьбе с коррупцией, прошедший под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна, и с участием представителей гражданского общества. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс- службе правительства Армении.

На веб-сайте был представлен план действий по борьбе с коррупцией, в частности, стратегия по борьбе с коррупцией, а также план ее

осуществления на 2015-2018 годы. Было доложено, что сайт позволит общественности контролировать меры по борьбе с коррупцией, представлять онлайн-запросы органам, осуществляющим деятельность приоритетных секторов, а также тем структурам, которые отвечают за другие антикоррупционные программы. Сейчас ведется техническая работа, однако, ожидается, что сайт заработает до конца текущего года.

На повестке заседания также был вопрос реализации подзаконных актов закона Армении "О системе оповещения", а также практических механизмов направленных на становление системы. Было доложено, что разработаны техническое описание и система управления "Единой электронной платформы оповещения", а также соответствующие цифровые формы документов внутреннего и внешнего оповещения, и порядок предоставления средств защиты оповещателя. "Благодаря "Единой электронной платформе оповещения" любое физическое и юридическое лицо сможет анонимно представить информацию, связанную коррупцией. Более того, откроется возможность представить сообщение как анонимно, так и публично. Представлены четкие гарантии защиты анонимности, те технические решения, посредством которых оповещатель сможет войти в систему и представить заявление. При активных обсуждениях с представителями гражданского общества разработаны необходимые требования представления соответствующего заявления", - говорится в сообщении исполнительного органа Армении.

Также подчеркивается, что в ходе заседания были представлены результаты исследований о качестве и прозрачности услуг, предоставляемых Агентством медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальных вопросов Республики Армения, которые прошли в Лорийской, Ширакской, Тавушской, и Араратской областях. Карен Карапетян поручил контролирующей службе премьер-министра, принимая во внимание результаты опроса, провести соответствующие исследования в указанных регионах.