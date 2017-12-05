Вторник, 5 Декабря 2017 10:51

АрмИнфо. По положению на 09.00 5-го декабря в Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА. Согласно источнику, лишь в городе Раздан Котайкской области республики наблюдается туман. Тем не менее, МЧС вновь призывает водителей автотранспортных средств использовать исключительно зимние покрышки.

На основании данных департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, МЧС Армении сообщает, что автодорога Степацминда - Ларс открыта для всех видов автомобилей.