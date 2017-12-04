Понедельник, 4 Декабря 2017 20:42

АрмИнфо.Горячие дебаты на международной конференции “Парламентарии против наркотиков” в Москве развернулись между представителями армянской и азербайджанской делегаций.

Вице-спикер парламента Азербайджана Зиафат Аскеров в своем выступлении не упустил случая в очередной раз спекулировать карабахским вопросом, выдвинув в отношении армянской стороны беспочвенные и необоснованные обвинения. В частности, азербайджанский вице-спикер попытался убедить присутствующих, что на территории Нагорного Карабаха в силу того, что он управляется “неподконтрольным сепаратистским режимом” может процветать наркоторговля. Аскеров вновь заявил о претензиях Азербайджана на Нагорный Карабах и о решении конфликта на основе принципа территориальной целостности государств.

В ответ на это вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов заметил: “C сожалением должен констатировать тот факт, что в очередной раз мы все стали свидетелями фальшивой антиармянской риторики представителей Азербайджана. Вместо неуместных обвинений в адрес Армении и Арцаха не мешало бы их авторам почитать международные доклады об Азербайджане. Возможно, тогда они опустятся на землю и осознают ту реальность, которая царит у них в стране”. Он также призвал авторов этих абсурдных выступлений об Арцахе и всех зарубежных коллег посетить Арцах и ознакомиться с ситуацией на месте. “Нам нечего скрывать, мы уверены в себе, приезжайте, и вы во всем убедитесь воочию - вы убедитесь в том, что граждане Арцаха строят демократическую, свободную и суверенную республику”,- резюмировал армянский вице-спикер.

Отметим, что в конференции принимали участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, спикер парламента Ирана Али Лариджани, парламентарии из 43 стран мира.