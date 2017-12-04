Понедельник, 4 Декабря 2017 18:36

АрмИнфо. 4 декабря вице-спикер НС Э.Шармазанов по приглашению Госдумы РФ принял участие в международной конференции "Парламентарии против наркотиков".

В своей речи Шармазанов, в частности, подчеркнул: "Проблемы наркотиков и их незаконного оборота - вызовы для международного сообщества. Это преступление тесно связано с другими вызовами - международным терроризмом и незаконным отмыванием денег. Учитывая, что незаконный оборот наркотиков - вызов для сегодняшнего мира, должен отметить, что это также вызов безопасности. Борьба с этим пороком требует единой и системной борьбы. Республика Армения призывает вести более решительную борьбу с этим злом и разработать единую стратегию противостояния вызову. У Армении есть такой эффективный опыт со странами-членами ОДКБ, и эта конференция может открыть новую страницу и возможность против этого вызова". Он с сожалением отметил, что в очередной раз все стали свидетелями фальшивой и антиармянской риторики представителей Азербайджана. "Вместо неуместных обвинений Армении и Арцаха не мешало бы почитать международные доклады об Азербайджане. Участников же абсурдных выступлений об Арцахе и всех международных коллег призываю посетить Арцах. Посетите и увидите, что граждане Арцаха строят демократическую, свободную и суверенную республику",- заявил Шармазанов, призвав совместными усилиями бороться с терроризмом, ложью, расизмом, наркотрафикингом и всеми международными вызовами.

Под занавес он предложил обсудить вопрос учреждения организации "Парламентарии против наркотиков".