Понедельник, 4 Декабря 2017 18:34

АрмИнфо. Проходящий по делу о вооруженной группировке Жирайра Сефиляна Артур Мовсисян 4 декабря был приговорен к 3 годам лишения свободы.

Согласно версии обвинения, с целью захвата зданий стратегического назначения Артур Мовсисян прятал в своей квартире огнестрельное оружие и боеприпасы, передав их другим членам вооруженной группы Жирайра Сефиляна.

Меж тем, сам Мовсисян утверждает, что не знаком с Сефиляном. Более того, по его словам, он находился в Российской Федерации, где и был заключен под стражу и только спустя 6 месяцев был перевезен в Ереван.

Отметим, что, согласно следствию, в 2015 году герой карабахской войны Жирайр Сефилян с целью захвата власти создал и руководил вооруженной группировкой. "Целью Сефиляна был захват зданий и сооружений стратегического значения в Армении с применением оружия и насилия, опасного для жизни граждан и военнослужащих.

Членами действующего в составе группы подразделения были Сасуник Киракосян, Грайр Топчян, Ованнес Петросян, Галуст Григорян, Нерсес Погосян, Артур Мовсисян и Смбат Галоян. С целью выполнения преступного намерения Жирайр Сефилян предоставил членам указанного подразделения 2 автомата с 120 боевыми патронами, являющимися боеприпасами. Во избежание раскрытия члены подразделения периодически перевозили и хранили их в различных местах, ожидая приказа Жирайра Сефиляна об атаке.

Однако, в связи с обстоятельством гибели многочисленных военнослужащих в ходе Апрельской войны 2016 года члены подгруппы отказались от участия в вооруженном нападении с применением насилия, опасного для жизни военнослужащих. А 20 мая 2016 года правоохранительными органами были обнаружены предоставленные членам организованной группы оружие и боеприпасы. И, по независящим от Жирайра Сефиляна обстоятельствам, захват зданий и сооружений не был доведен до завершения. Жирайру Сефиляну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 35-225, ч. 3 ст. 235 и п. 1 ч. 3 ст. 35-219 УК РА",- говорится в материалах дела