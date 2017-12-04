Понедельник, 4 Декабря 2017 17:21

АрмИнфо.Польский дипломат Павел Чеплак назначен новым послом Польши в Армении. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Польши.

В ведомстве отмечают, что Чеплак окончил Варшавский университет, был стипендиатом в Институте Гувера (Стэндфордский университет США). В

1991 году он начал работать в Департаменте Европы МИД Польши. С 1996 по 1998 год работал в посольстве Польши в Риге, а затем (1998-2001) в посольстве Польши в Вильнюсе, в 2001-05 годах работал в Департаменте Центральной и Южной Европы и Департаменте Европы МИД. С 2005 по 2007 год снова в посольстве Польши в Вильнюсе. В 2007-10 годах он был послом Польши в Казахстане. Вернувшись в Польшу, он работал в Департаменте сотрудничества с польской диаспорой и поляками за рубежом и в Восточном отделе.

Чеплак сменит на этом посту Ежи Новаковского.