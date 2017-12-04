Понедельник, 4 Декабря 2017 15:21

АрмИнфо.Неосторожные шаги в направлении Нагорного Карабаха, способные привести к войне с Арменией, - самое худшее, что может случиться с Баку. Подобное мнение АрмИнфо выразил израильский публицист, общественный деятель, политолог Авигдор Эскин.

"Стороны конфликта продолжают сегодня активно вооружаться. Меж тем, как любые изменения вокруг карабахского статус-кво очень опасны именно по причине взрывоопасности ситуации. Мы все прекрасно понимаем, что армянские стороны конфликта на поле боя окажутся сильнее, и это следует понимать и в Баку. Проекты территориальных уступок станет возможно обсуждать лишь после устаканивания ситуации, угасания взаимной не стихающей вот уже долгие годы ненависти. Для начала надо обсуждать не территории, а возможность примирения между народами. К сожалению, для этого пока что нет даже предпосылок", - подчеркнул он.

По оценкам Эскина, именно зашкаливающий уровень ненависти с обеих сторон на государственном уровне является главной причиной, мешающей установления плодотворного и перспективного диалога. Так люди с армянскими фамилиями посещать Азербайджан не могут, а то что это могут делать граждане Азербайджана накала страстей между двумя странами отнюдь не умаляет.

"Я желаю мира как Армении, так и Азербайджану и готов по мере сил содействовать его достижению. Однако, для начала сторонам конфликта следует отказаться от военного способа его разрешения. Люди не гибнут десятками тысяч каждый год лишь благодаря существующему более 20 лет статус-кво. Главное сегодня - это договориться о неприменении силы, особенно в существующей крайне напряженной и чреватой новыми вспышками эскалации ситуации", - подытожил Эскин.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента