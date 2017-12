Понедельник, 4 Декабря 2017 15:20

АрмИнфо.Журнал The Banker, ведущее мировое финансовое издание, входящее в группу Financial Times, назвал Америабанк <Банком года 2017> в Армении (Bank of the Year) в ходе 18-ой ежегодной церемонии вручения премии в Лондоне.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, на торжественной церемонии награждения в Лондоне организаторы конкурса отметили, что решение признать Америабанк победителем основывалось на таких критериях, как укрепление позиции крупного универсального банка и лидера среди кредиторов, превышение кредитного портфеля за 2016г объема в $1 млрд

- впервые в банковской системе Армении, высокие показатели ликвидности, внедрение новых технологических решений онлайн-банкинга, клиентоориентированная политика. Большое значение придавалось также эффективному сотрудничеству с международными финансовыми институтами, большому потенциалу устойчивого роста, сбалансированному управлению рисками.

Согласно источнику, награды <Банк года 2017> удостоились такие банки, как BNP Paribas (Бельгия и Франция), Bank of America (США), Bank of China (Гонконг), TBC Bank (Грузия) и прочие престижные финансовые структуры. Америабанк получает данную награду уже третий год подряд и в целом в 5-й раз в течение всей своей деятельности (предыдущие награды банк получил в 2016, 2015, 2013 и 2010 гг.). Награда The Banker является мировым эталоном оценки развития банковской деятельности и вручается 18-й год подряд. В этом году на участие в конкурсе подали заявку ведущие банки 141 страны мира. По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2017г, подготовленного ИА АрмИнфо, общий капитал банковской системы составил 680.5 млрд драмов с годовым ростом на 17,8%, активы - 4.1 трлн драмов с годовым ростом на 19%, обязательства - 3.4 трлн драмов с годовым ростом на 19,2%. В структуре активов на долю кредитных вложений пришлось 64,2% или 2.6 трлн драмов с годовым ростом на 18,7%, причем корпоративный портфель возрос на 17,6% при росте розничного на 14,4%. В структуре же общих обязательств на долю срочных вкладов пришлось 46,6% или 1.6 трлн драмов (годовой рост на 18,6%), обязательств до востребования - 23,9% или 822.8 млрд драмов (годовой рост на 50,4%), а международных привлечений (м/б кредитов) - 20,6% или 707.9 млрд драмов (годовой спад на 1,4%). Чистая прибыль банковской системы возросла в годовом разрезе на 69,8%, составив по итогам 9-ти месяцев 2017г 29.5 млрд драмов, из коих 10.2 млрд были обеспечены за III квартал с ростом на 18%. Америабанк лидирует по общему капиталу, активам, кредитному портфелю (причем и по корпоративному), вложениям в ценные бумаги, общим обязательствам (причем как по депозитам до востребования, так и по международным привлечениям), занимает 2-ую позицию по уставному капиталу, чистой прибыли, 3-ю позицию по срочным вкладам (но 2-ю по срочным вкладам юрлиц).

Отметим, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка на сегодня насчитывает 14 подразделений: 8 - столичные и 6 - региональные. Акционерами Банка на 1 октября 2017г выступают Америа Групп с долей участия в капитале 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%.