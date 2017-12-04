Понедельник, 4 Декабря 2017 15:19

АрмИнфо. Зигзаги в политике Эрдогана в отношении Израиля, России, Ирана и самой Турции привели к утере остатков доверия в его отношении. Подобное мнение АрмИнфо выразил израильский публицист, общественный деятель, политолог Авигдор Эскин.

"И последние тренды в политике турецкого президента, линия в направлении сближения с соседним Ираном - ни что иное как очередной подобный тактический ход Эрдогана. Зачастую этот человек руководствуется больше эмоциями чем заранее разработанной стратегии. Говорю это с сожалением, но он действительно подвержен влиянию исламизма, а "Партия справедливости и развития" имеет неплохие связи с "Братьями мусульманами", - подчеркнул политолог.

Состоявшейся 22 ноября трёхсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции для каждой из стран-гарантов перемирия в Сирии имеет особую важность. В Турции саммит Путин, Эрдоган, Роухани назвали историческим и связывают с его итогами большие надежды. Власти в Анкаре настроены в вопросе перелома ситуации на севере Сирии в свою пользу крайне решительно.

Эскин в намерениях турецкого президента относительно усиления статуса Турции в международных делах и глобальной политике не сомневается. Более того, именно стремление Эрдогана вернуть Турции имперский статус является залогом отсутствия союзнических отношений этой страны с Ираном.