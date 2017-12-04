Понедельник, 4 Декабря 2017 15:07

АрмИнфо. Армения особенно под воздействием своей диаспоры перекрыла все каналы для сотрудничества с Турцией, и поэтому осталась вне всяких энергетических, транспортных и торговых проектов.

Как сообщает турецкая газета Hurriyet, об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в ходе конгресса местной организации возглавляемой им партии <Справедливости и развития> в провинции Агры. "А между тем Грузия стала мостом между Турцией и Западом с одной стороны и регионом Кавказа и Средней Азии с другой, и так обеспечила свое будущее. Эти два примера очень показательны. Тот, кто с нами дружит, приобретает, а кто держит зло - теряет>,- сказал турецкий лидер.

Отметим, что между Арменией и Турцией отсутствуют дипломатические отношения с 1993 года. И это несмотря на то, что Турция одна из первых государств, признавшая независимость Армении после распада СССР 1991 году. Отношения между Арменией и Турцией осложнены вопросом признания Геноцида армян, и поддержкой Турцией Азербайджана в карабахском конфликте. Граница между двумя соседними государствами закрыты уже боле двух десятилетий. Армения неоднократно пыталась нормализовать отношения с Турцией безпредусловий, однако эти попытки не увенчались успехом, так как Анкара в последний момент выдвигала условия.