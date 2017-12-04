Понедельник, 4 Декабря 2017 14:35

АрмИнфо. Серьезная работа в направлении установления моста между Иерусалимом и Тегераном принесет Еревану дивиденды. Подобное мнение АрмИнфо выразил израильский публицист, общественный деятель, политолог Авигдор Эскин.

"Армения - самобытна, имеет уникальную культуру, историю. И, не принадлежа шиитскому миру, персидскому имперскому ареалу, Армения - страна в отличие от многих других прекрасно понимающая Иран и сумевшая установить с Тегераном прекрасные отношения. И отношения эти не приходится даже сравнивать с отношениями Тегерана с Баку и это невзирая на то, что исходные данные в отношениях с Ираном были отнюдь не в пользу Армении", - подчеркнул политолог.

По его оценкам, благодаря выверенной политике в отношении южного соседа, Армении удалось продемонстрировать Ирану соответствие его стратегических интересов укреплению отношений с Ереваном. Учитывая же заинтересованность Еревана в расширении международных контактов, Эскин не исключает возможности налаживания израильско-иранских отношений при помощи Армении и, возможно, России.

В числе общих интересов Израиля и Ирана политолог называет сохранение у власти в Сирии Башара Асада. По его прогнозам, приход к власти в Сирии представителей исламистского движения интересам Иерусалима не соответствует.

И в условиях отсутствия территориальных конфликтов между Израилем и Ираном, идеологические проблемы, по его оценкам, вполне могут быть преодолены. В то же время, по оценкам Эскина, шаги Тегерана навстречу Иерусалиму могут смягчить тональность американской администрации и политику в отношении Ирана в целом. В свою очередь сближение Армении с Израилем предоставит, по его оценкам, армянам возможность использования израильского опытом реинтеграции соотечественников из стран диаспоры. По его прогнозам, в долгосрочной перспективе это позволит увеличить численность населения Армении до 10 миллионов.

"Изобретать ничего нового вам не нужно. Об этом говорят ваши навыки в науке, в искусстве, целом ряде иных сфер общественной жизни, но вот опыт Израиля в постройке сильного государства, может оказаться Армении весьма полезным", - подытожил израильский политолог.