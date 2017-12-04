Понедельник, 4 Декабря 2017 14:30

АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в ходе встречи с Генсеком Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Михаэльем Христидесом подчеркнул, что Ереван придает важность региональным интеграционным процессам, и, придерживаясь именно этого принципа, активно участвует в многоотраслевом сотрудничестве в рамках ОЧЭС.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, в свою очередь Христидес выразил удовлетворение активной вовлеченностью Армении в деятельности ОЧЭС.

Собеседники коснулись предстоящего председательства Армении в ОЧЭС и приоритетов в Организации.

Собеседники обсудили приоритетные направления взаимодействия в рамках ОЧЭС, а также реформ в Организации.

Налбандян отметил, что некоторые попытки действовать против устава и принципов Организации в рамках Парламентской Ассамблеи ОЧЭС вредны и наносят удар по имиджу структуры.

Отметим, что 29 ноября на 50-ой Генеральной ассамблее ПАЧЭС в Киеве разразился скандал. Перед открытием юбилейного заседания, пока члены армянской делегации ждали около часа открытия заседания, выяснилось, что руководители всех делегаций по инициативе генсека ПАЧЭС и главы делегации Украины уединились и что-то обсуждают. Позже стало известно, что в результате обсуждения было внесено изменение в текст декларации, касающееся существующих в регионе конфликтов, что полностью противоречит принципам международного права - неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения народов. В знак протеста армянская делегация покинула зал заседаний.