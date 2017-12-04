Понедельник, 4 Декабря 2017 12:13

АрмИнфо. Специальной следственной службой Армении были задержаны 3 человека, в том числе 2 сотрудника "Дорожной полиции" по фактам предполагаемого злоупотребления служебным положением, взяточничества и вымогания.

Как сообщает пресс-служба Специальной следственной службы, житель города Раздан Ш. Макоян с целью получения водительских прав класса "В" и "С" обратился к своему знакомому Г.Мамиконяну, который предложил ему предать взятку в размере 160.000 драмов должностным лицам с целью получения прав. Ш.Макоян обратился в Службу национальной безопасности Армении. В результате оперативно-разведывательных мероприятий, проведенных сотрудниками СНБ, выяснилось, что Ш. Макоян и Г.

Мамиконян передали взятку в размере 160 000 драмов инспектору отдела

А. Мкртчяну, через которого передали взятку другому инспектору того же подразделения - Д. Кочаряну. Таким образом, несмотря на то, что во время практического экзамена на сертификат Макоян не смог выполнить ни одного задания Кочарян счел, что экзамен сдан и Макоян имеет право получить водительские права класса <В" и "С".

Таким образом, по подозрению в даче взятки и посредничестве, при получении взятки были арестованы сотрудники Дорожной полиции Армении. А за посредничество во взяточничестве арестован Г.Мамиконян.