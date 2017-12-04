Понедельник, 4 Декабря 2017 12:08

АрмИнфо.У России нет никаких сомнений и подозрений в отношении Белоруссии, Армении и Азербайджана. Об этом в интервью "РТР-Беларусь" сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, встревожена ли Россия участием Белоруссии в "Восточном партнерстве".

"Мы, конечно же, видим, как ведут себя наши украинские, молдавские и грузинские коллеги. Но повторю еще раз, им не удается и, уверен, что не удастся перевести всю схему "Восточного партнерства> в антироссийское русло"", - заявил российский министр.

Говоря в целом о "Восточном партнерстве", Лавров сказал, что Россия никогда никого не учим жизни. "У нас с ЕС есть Соглашение о партнёрстве, которое, к сожалению, заморожено не по нашей вине. Мы никогда не испытывали сомнений по поводу того, что все наши соседи и друзья хотят иметь хорошие отношения со всеми своими партнерами на Западе, Востоке, Севере и Юге. Видим желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать "Восточное партнерство" в антироссийских целях. Их не большинство, но они достаточно агрессивно себя ведут. Это проявилось, в том числе и в выступлении Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите "Восточного партнерства", состоявшемся в Брюсселе несколько дней назад. Подавляющее большинство стран ЕС понимает, что это будет очередная попытка с негодными средствами и что внедрять антироссийский запал в любые контакты со странами-членами СНГ - это контрпродуктивно и бесперспективно. Мы очень оценили твердую позицию Белоруссии вместе с рядом других участников "Восточного партнерства" против подобных попыток. В том, что в итоговой декларации, несмотря на желание некоторых участников саммита, не содержится потусторонних вещей, не касающихся непосредственно отношений фокусных государств с ЕС, мы видим большую роль, в том числе Белоруссии, которая не позволила сделать этот процесс политизированным, идеологизированным и которая видит в нем свой коренной интерес развивать нормальные отношения с западными европейцами. Мне кажется, здесь у нас не проглядывалось никаких разночтений", - заключил Лавров.