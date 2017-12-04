Понедельник, 4 Декабря 2017 12:07

АрмИнфо."Не думаю, что ОДКБ - только военно- политическая тема, это еще и просто большая политика интеграции, по большому счету обеспечение безопасности на нашем общем пространстве во всех ее смыслах и измерениях - антитеррористической, антинаркотической, антипреступной". Об этом в интервью "РТР-Беларусь" сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечая на вопрос, стала ли ОДКБ, которая отмечает свой уже немаленький юбилей, альтернативой и противовесом НАТО на постсоветском пространстве.

Юбилей действительно важный - 25 лет Договору о коллективной безопасности и 15 лет Организации того самого Договора, которая сейчас, по убеждению главы МИД Росии, достигла этапа своей зрелости. При этом российский министр добавил, что в подавляющем большинстве направлений, которые были обозначены главами государств, есть зримый, значимый и очень существенный прогресс.

"Что касается сравнений с другими военно-политическими блоками и структурами, то я не вижу необходимости гнаться за какой-то репутацией по сравнению конкретно с НАТО. У нас несколько иные задачи. По большому счету НАТО существует уже искусственно. После того, как исчезли Советский Союз и Варшавский договор, Альянс утратил смысл своего существования. Прежде всего, наши заокеанские коллеги поддерживали военно- политический блок Североатлантического альянса в стремлении не утратить рычаги влияния на Европу. Это очевидная истина. Любой политолог это знает и давно уже усвоил. "Подвернулась" тема Афганистана, на которой натовцы практически десятилетия сохраняли смысл своего единения, а когда объединяющая их тема исчезла, нужно было придумать что-то еще. Затем "подвернулась" Российская Федерация как страна, которая отстаивает свои интересы в тесном взаимодействии со своими союзниками на пространстве, которое нам всем исторически принадлежит. Это вызвало недовольство, прежде всего тем, что мы не согласились с грубейшим нарушением натовцами договоренностей, которые были достигнуты в 90-е годы: безопасность неделима, НАТО не будет расширяться на Восток, а впоследствии в качестве компромисса было условлено, что расширение НАТО на Восток не будет сопровождаться размещением существенных боевых сил в новых странах-членах", - сказал Лавров. При этом он добавил, что все эти договоренности были грубейшим образом попраны натовцами, и они уже пытались ставить всех российских соседей перед выбором - либо они с Россией, либо с Западом.

"К чему это все привело, мы видели в Грузии, на Украине. Я очень надеюсь, что ОДКБ не будет идти по этому пути. Мы никого не шантажируем и никому не предъявляем ультиматумы. Мы озабочены своей собственной безопасностью на территории стран- членов ОДКБ. У нас своих забот достаточно, и мы не стремимся играть в геополитические игры", - заключил Лавров.