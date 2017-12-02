Суббота, 2 Декабря 2017 13:14

АрмИнфо. По положению на 09:30 часов по местному времени 2 декабря закрытых и труднопроходимых дорог на территории Армении нет. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

В ведомстве отмечают, что со 2 по 5 декабря ожидается погода без осадков, а уже 6 декабря в высокогорных районах республики ожидается снег с дождем, а в низменности дождь. "На перевале Варденяц, а также на дорогах Вардениса, Гавара, Севана, Чамбарака и на участке дороги Сотк-Карвачар - гололед. Призываем всех водителей отправляющихся в области республики передвигаться исключительно на зимней резине",- говорится в сообщении ведомства.

При этом в МЧС Армении со ссылкой на МВД Грузии сообщают, что КПП Верхний Ларс открыт для проезда всех видов транспорта.