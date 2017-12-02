Суббота, 2 Декабря 2017 13:12

АрмИнфо. БДИПЧ/ОБСЕ представил рекомендации из итогового доклада о прошедших выборах в Армении. Согласно тексту сообщения, опубликованного на сайте Организации, представители БДИПЧ/ОБСЕ с 29 ноября по 1 декабря находились в Ереване. Цель визита - представление итогового доклада о прошедших в Армении 2 апреле текущего года парламентских выборах.

В сообщении отмечается, что выводы и рекомендации, изложенные в докладе, были рассмотрены в ходе встреч и обсуждений с представителями Национального собрания, Центральной избирательной комиссии, политических партий, государственных органов, гражданского общества и международного сообщества. Представители БДИПЧ/ОБСЕ представили потенциальные области для дальнейшего сотрудничества, и предложила конкретные шаги, которые могут быть предприняты различными заинтересованными сторонами для реализации предложенных рекомендаций.

Представители БДИПЧ/ОБСЕ обратили внимание на приоритетную рекомендацию по решению таких вопросов как покупка голосов и злоупотребление административными ресурсами, с целью укрепления доверия общественности к избирательному процессу.

В докладе рекомендуется, среди прочего, провести масштабные и своевременные реформы в области выборов для устранения остающихся пробелов и двусмысленностей в законодательстве, в том числе, в отношении агитации, правил финансирования избирательной кампании, права на подачу апелляции и крайних сроков подачи жалоб. Бюро подчеркнуло необходимость приложения дальнейших усилий для устранения ограничений в отношении прав избирателей с ограниченными возможностями и расширения их доступа к процедурам голосования, расширения участия женщин в выборах и повышения эффективности управления выборами.

Так же подчеркивается, что большинство собеседников, в ходе встреч с представителями БДИПЧ/ОБСЕ, подчеркнули необходимость устранения недоверия общества к избирательному процессу в Армении и призвали политический истеблишмент продемонстрировать политическую волю против всех форм давления на избирателей и публично препятствовать покупке и продаже голосов.

В опубликованном сообщении отмечается, что в контексте готовности заинтересованных сторон участвовать в значимом процессе для реализации рекомендаций по проведению выборов, заместитель главы миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Дональд Биссон во время визита заявил, о необходимости проведения широких и всеобъемлющих консультации для успешной реализации процесса реформ.

В свою очередь руководитель Департамента выборов БДИПЧ Александр Шлык подчеркнул готовность Бюро оказать поддержку в осуществлении рекомендаций, в том числе, путем пересмотра поправок в избирательном законодательстве, консультации по вопросам технической реализации.

Все государства-участники ОБСЕ обязались оперативно следить за оценками и рекомендациями БДИПЧ.

С полным текстом доклада можно ознакомится по следующей ссылке : (http://www.osce.org/odihr/328226?download=true ).