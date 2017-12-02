Суббота, 2 Декабря 2017 13:08

АрмИнфо.Вопросы безопасности и стабильности Черноморского региона обсудили эксперты и дипломаты в Ереване на круглом стол "Безопасность и стабильность в Черноморском регионе - вызовы и возможности", организованном посольство Болгария в Армении совместно с Фондом Фридрих Эберт.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Болгарии, круглый стол был посвящен 10-й годовщины вступления Болгарии в ЕС и по случаю предстоящего болгарского председательства в Евросоюзе в первой половине 2018 года.

Целью мероприятия было создание платформы для сбалансированного обсуждения комплексных и сложных вопросов безопасности и стабильности Черноморского региона с разных точек зрения, и с учетом интересов и взаимозависимого характера отношений между государствами региона.

Различные группы экспертов, представляющие научные круги и НПО из Болгарии, Армении, Грузии, России и Украины, а также региональных организаций обменялись мнениями по комплексной ситуации в области безопасности в Черноморском регионе и вызовам в регионе в целом. Мероприятие позволило обменяться мнениями и изучить перспективы, касающиеся основных проблем, с которыми сталкивается Черноморский регион, являющийся одним из наиболее динамичных и стратегически важных зон в Европе. Участники мероприятия обоюдно констатировали, что в трудные времена для обеспечения безопасности, важно прилагать усилия, направленные на поддержание открытых каналов связи, де-эскалации и управление рисками.

Мероприятие было нацелено не только для очертания основных вопросов, вытекающих из различных стратегических, военных и экономических интересов и приоритетов в регионе, но и для поиска конструктивных подходов к возрождению и активизации регионального сотрудничества всеми возможными средствами, в том числе, и экономических возможностей, внутренних реформ в региональных государствах и регионального экономического сотрудничества. Участники встречи отметили, что Армения будет председательствовать в ОЧЕС в 2018 году, таким образом, имея возможность внести свой вклад в активизацию региональных конструктивных проектов.

Отметим, что в мероприятии учувствовали заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, посол Болгарии в РА Мария

Павлова, посол Германии Маттиас Кисслер. Послы поздравили правительство Армении и армянский народ с историческим подписанием рамочного соглашения с Европейским союзом.