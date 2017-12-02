Суббота, 2 Декабря 2017 14:40

АрмИнфо.Согласно данным метеорологической службы МЧС Армении, со 2 по 5 декабря по всей республике ожидается ясная погода, 6-7 декабря выпадут осадки.

Согласно сообщению ведомства, в горных областях Армении ожидается снег, в предгорьях - снег с дождем, а на равнинах - дождь. "Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха со 2 по 4 декабря не претерпит серьезных изменений, в ночь с 5 на 6 декабря повысится на 4-5 градусов. 6-7 декабря днем температура упадет на 7-9 градусов", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно МЧС в столице со 2 по 5 декабря установится погода без осадков. 6-7 декабря в Ереване пойдет дождь, а в некоторых административных районах и снег с дождем.