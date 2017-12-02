Суббота, 2 Декабря 2017 00:02

АрмИнфо."Мы совершенно не согласны с мнением о том, что между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой Армении на данный момент существует напряжение". Об этом 1 декабря на пресс-конференции по подведению итогов 3 летней работы дисциплинарной комиссии Следственного комитета Армении заявил заместитель главы СК Артур Габриелян.

Он также отметил, что между различными структурами зачастую бывают противоречия, что, в общем-то, вполне естественно. "У прокурора и следователя зачастую бывают разные точки зрения, это хорошо, потому, что, как гласит греческая поговорка, именно в споре рождается истина", - отметил Габриелян, добавив, что говорить о глубоких противоречиях между структурами не следует.

Затем Габриелян представил работу дисциплинарной комиссии Следственного комитета Армении. Он отметил, что данная комиссия призвана обеспечить независимость и защиту прав Комитета в целях предотвращения необоснованных дисциплинарных нарушений и поощрения дисциплины.

Габриелян подчеркнул, что за прошедшие 3 года работниками дисциплинарной комиссии было представлено 16 ходатайств в дисциплинарном разбирательстве, и 108 ходатайств были представлены работниками СК Армении. Кроме того за промежуток времени 2014-2017 гг. из различных отделов прокуратуры РА поступило 236 ходатайств, в том числе 97 или 41,1% поступили в Следственный комитет в течение 2017 года. Только 9 из 97 ходатайств, поданных в 2017 году, были оправданы, то есть 3,8%.

Отметим, что дисциплинарный комитет создан для содействия ответственности следователей и предотвращения коррупции. Комиссия рассматривает ходатайства о привлечении дисциплинарного производства, выносит заключения, принимает процессуальные и материальные решения и имеет право отклонить ходатайство о возбуждении дисциплинарного производства или оправдать работников Комитета в ходе разбирательства, а также инициировать дисциплинарные разбирательства по собственной инициативе.