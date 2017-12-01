Пятница, 1 Декабря 2017 23:54

АрмИнфо. Замминистра обороны Армении Артак Закарян прокомментировал муссируемую в СМИ информацию об увольнении заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА, генерал-лейтенанта Айказа Багманяна с занимаемой должности.

Так, Закарян 1 декабря после заседания постоянной парламентской Комиссии по обороне, национальной безопасности и внутренним делам, на просьбу подтвердить или опровергнуть данную информацию, в частности, заявил: "Как только будет опубликован указ президента - узнаем". При этом замминистра обороны отказался сообщить какие-либо детали по данному вопросу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что заместители начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Айказ Багманян и Степан

Галстян будут освобождены от занимаемых должностей.