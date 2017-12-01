Пятница, 1 Декабря 2017 15:21

АрмИнфо. Бывший Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр присоединится к Отборочной комиссии премии "Аврора". Об этом сегодня объявила Гуманитарная инициатива "Аврора".

Как сообщили АрмИнфо в "Аврора", в качестве нового члена комиссии американский дипломат пополнит ряды ведущих гуманитарных деятелей, правозащитников и бывших глав государств, которые определяют имена будущих получателей премии "Аврора" в размере 1.1 млн долларов.

"Мы очень рады, что госпожа Пауэр вошла в Отборочную комиссию премии "Аврора". За время своей блестящей дипломатической карьеры Саманта Пауэр добилась существенных успехов в области поддержки развивающихся стран и помогла самым уязвимым членам нашего глобального сообщества>,

- заявил Нубар Афеян, соучредитель Гуманитарной инициативы "Аврора".

Саманта Пауэр была 28-м Постоянным представителем США при ООН. Как член администрации президента Обамы, она стала известна в качестве одного из ведущих национальных специалистов по вопросам внешней политики. До того, как стать постпредом, Пауэр входила в Совет национальной безопасности США в качестве старшего директора по международным отношениям и правам человека, а также советника президента, уделяя особое внимание предотвращению преступлений против человечности, реформе ООН, правам женщин и ЛГБТ, обеспечению свободы вероисповедания и не только. За свою книгу "Проблема из ада: Америка в век геноцида" она была удостоена Пулитцеровской премии, а также получила широкое признание за свои заслуги в области защиты прав человека и демократии. Саманта Пауэр входила в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME и в список 100 ведущих глобальных мыслителей по версии журнала Foreign Policy.

"Премия "Аврора" и ее лауреаты доказывают, что, хотя помнить про трагедии прошлого необходимо, еще важнее знать, что каждый из нас в силах помочь тем, что спасает людей прямо сейчас. Я весьма горда возможностью присоединиться к Отборочной комиссии премии, которая стремится воздать должное тем, кто жертвует собой ради помощи другим и неизменно находит способ опереться на общечеловеческую доброту и не опустить руки даже в самой тяжелой ситуации", - отметила Пауэр.

Помимо Саманты Пауэр, в состав Отборочной комиссии премии "Аврора" входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс- президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, правозащитница Хина Джилани, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, основатель "Врачей без границ" Бернар Кушнер, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и лауреат премии "Оскар", актер и филантроп Джордж Клуни. Премия "Аврора", созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, вручается уже третий год. На премию 2018 было прислано 750 заявок из 115 стран. 4 декабря 2017 года Отборочная комиссия премии проведет заседание в Берлине, чтобы рассмотреть полученные номинации. Также в Берлине Гуманитарная инициатива "Аврора" проведет первые в истории Диалоги "Аврора" за пределами Армении под названием "Миллионы в движении: время развития и интеграции". Конференция пройдет 4-5 декабря 2017 года благодаря совместным усилиям Гуманитарной инициативы "Аврора", Фонда "Меркатор", Фонда имени Роберта Боша и инициативы Global Perspectives. Спикеры смогут обсудить масштабы глобального миграционного кризиса и оценить роль разнообразных участников процесса в обеспечении изменений к лучшему.

Имена финалистов премии будут объявлены 24 апреля 2018 года, когда весь мир будет вспоминать Геноцид армян 1915 года. Лауреат премии

"Аврора", присуждаемой от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, удостаивается гранта в размере 100 тысяч долларов, а также получает уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов. Итоги третьей ежегодной премии будут подведены в Армении 10 июня 2018 года на специальной церемонии.