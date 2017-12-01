Пятница, 1 Декабря 2017 14:05

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян принял новоназначенного специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян положительно расценил тот факт, что на эту должность назначен опытный дипломат. При этом он выразил надежду, что деятельность Клаара внесет положительный вклад не только в усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, но и придаст новый импульс отношениям Армения-ЕС.

Отметив, что с прежним представителем Гербертом Зальбером удалось создать благоприятную рабочую атмосферу и проводить широкие открытые обсуждения, президент Армении выразил уверенность, что и работа с новым спецпредставителем будет протекать в дом же русле.

В свою очередь Клар подчеркнул, что цель его миссии - содействие усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ, и он лично, не пожалеет усилий для оказания содействия в разрешении карабахского конфликта.

Отметив, что новое рамочное соглашение Армения-ЕС открывает новую главу в истории двух стран, Клаар выразил надежду, что он также сможет внести вклад в деле развития и расширения двусторонних отношений.