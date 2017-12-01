Пятница, 1 Декабря 2017 13:35

АрмИнфо. Ожидать реального ухудшения отношений Турции с Западом, в частности, с НАТО, как и участия Анкары в карабахском урегулировании в обозримой перспективе не приходится. Подобное мнение АрмИнфо выразил ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

"Турция, конечно, демонстрирует сближение с Россией и даже некоторое отторжение своего главного партнера по НАТО - США. На мой взгляд, ничего нового в подобной политике Эрдогана нет, как нет и иллюзий относительно подобных перспектив в реальности. Из НАТО Турция не выйдет, оборонную стратегию не изменит, оставаясь форпостом Альянса в восточном средиземноморье. Думаю, что партнеры Эрдогана по Альянсу уже давно смирились с его своеобразным переговорным стилем", - подчеркнул он.

Комментируя непрекращающиеся попытки турецкого президента принять участие в карабахском урегулировании, эксперт, подчеркнув проазербайджанскую позицию Анкары и категорическое несогласие Армении видеть, в этом свете, Турцию в МГ ОБСЕ, охарактеризовал их как бесперспективные.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.

В этом свете, эксперт оценивает перспективы позиции Москвы по Карабаху как неизменные, отводя решение проблемы Карабаха непосредственно Армении и Азербайджану. При этом, сам Надеин-Раевский считает непосредственное участие в переговорах Степанакерта безусловной необходимостью. Эксперт оценил вытеснение карабахских участников из переговорного процесса по разрешению собственной судьбы как крайне неэффективную уступку Азербайджану.