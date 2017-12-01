Пятница, 1 Декабря 2017 13:12

АрмИнфо. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал на каком этапе находится процесс над турецкими гражданами, которые в сентябре текущего года посетили Нагорный Карабах.

"Мы были очень разочарованы, узнав о посещении четырех наших граждан Нагорного Карабаха без ведома Азербайджана и Турции. Нагорный Карабах является "азербайджанской территорией", и их "незаконное" посещение является преступлением. Когда в связи с этим в Азербайджане возбудили уголовное дело, то в Турции тоже началось уголовное дело. Сейчас процесс продолжается. Эти 4 человека позвонили мне и сказали, что не знали, что совершают преступление. В итоге они обратились к азербайджанской стороне с письмом, в котором признали свою вину. Кроме того, в послании говорится, что они не знали о необходимости получения разрешения для совершения поездки, и занимались там защитой интересов Азербайджана. Это положительный факт. Однако уже начался юридический процесс. Это должно послужить уроком, чтобы никто больше не осмеливался без разрешения Азербайджана посещать Нагорный Карабах. Это неприемлемо ни для нас, ни для Азербайджана. Такова наша позиция, позиция нашего народа и нашего государства", - заключил Чавушоглу.

Напомним, что 22 сентября представители турецкой интеллигенции член политической партии "Зеленых и Левого будущего", председатель общественной организации "Платформа мышления Анкары" Уфук Ураз, писатель и общественный деятель Саид Чекиноглу, некто Али Байрамоглу, писатель и ведущий Эрол Катырчыоглу посетили Армению и Нагорный Карабах. Данный визит вызвал болезненную реакцию в Азербайджане. Генпрокуратура АР возбудила уголовное дело в отношении выше указанных лиц и проводит проверку, более того они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.