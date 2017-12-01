|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу заверил, что не пожалеет усилий для содействия в разрешении карабахского конфликта
|Прогноз: Ожидать реального ухудшения отношений Турции с НАТО, как и участия Анкары в карабахском урегулировании не приходится
|Чавушоглу: В отношении 4 граждан Турции, посетивших Нагорный Карабах начат юридический процесс
|Прогноз: Членство Албании, Сербии и Македонии в ЕС к росту европейского рынка не приведет
|Ашотян: Турция пытается провести свою субъективную и дестабилизирующую политику по Карабаху даже на площадке НАТО, что недопустимо
|Америабанк и FMO заключили кредитный договор на $30 млн по финансированию молодых предпринимателей сферы МСБ
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|Давид Арутюнян: Если сын чиновника является успешным бизнесменом, из этого не следует делать далеко идущих выводов
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|Министр иностранных дел Армении представил инициированный Арменией проект заявления СКБ по карабахскому вопросу
|Представители АНК рассказали делегации БДИПЧ ОБСЕ о нарушениях в ходе парламентских выборов
|В Минске стартовало совестное заседание министров иностранных дел, обороны и комитета секретарей национальной безопасности ОДКБ
|Генеральные прокуроры СНГ утвердили программу борьбы против экстремизма, терроризма и других форм насилия
|В Армении ждут президента Франции
|МЧС: В Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги
|Арман Барсегян: На банковском рынке Армении дальнейшее снижение процентных ставок маловероятно
|Эксперт: Со снижением процентных ставок появились новые возможности для развития рынка корпоративных облигаций Армении
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Конверс Банк окажет содействие в становлении театра Black box, инициированного Национальным академическим театром имени Габриэля Сундукяна
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|Взгляд из Москвы: Стремление Европы увести от России союзников, и Армению в том числе, обусловлено объявленной нам "холодной войной"
|МЧС: в большинстве регионов Армении во второй половине дня 29-го ноября, а также ночью 30-го ожидаются осадки
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|Шармазанов: Любая попытка военного решения конфликтов в регионе СНГ должна быть отвергнута
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|Взгляд из Москвы: Подписание рамочного соглашения Армения-ЕС - отнюдь не результат "второй попытки" Еревана
|Баку отказал в агремане Москве на назначение дипломата Георгия Зуева на должность нового посла РФ в АР из-за его "проармянской позиции"
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|В отношении израильской компании Aeronaucs Defense Systems, поставляющей боевые беспилотники Баку, предъявлен иск в $115 млн
|Конверс Банк раньше намеченного срока завершил размещение 2-го транша долларовых облигаций в объеме $4 млн
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АрмИнфо. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал на каком этапе находится процесс над турецкими гражданами, которые в сентябре текущего года посетили Нагорный Карабах.
"Мы были очень разочарованы, узнав о посещении четырех наших граждан Нагорного Карабаха без ведома Азербайджана и Турции. Нагорный Карабах является "азербайджанской территорией", и их "незаконное" посещение является преступлением. Когда в связи с этим в Азербайджане возбудили уголовное дело, то в Турции тоже началось уголовное дело. Сейчас процесс продолжается. Эти 4 человека позвонили мне и сказали, что не знали, что совершают преступление. В итоге они обратились к азербайджанской стороне с письмом, в котором признали свою вину. Кроме того, в послании говорится, что они не знали о необходимости получения разрешения для совершения поездки, и занимались там защитой интересов Азербайджана. Это положительный факт. Однако уже начался юридический процесс. Это должно послужить уроком, чтобы никто больше не осмеливался без разрешения Азербайджана посещать Нагорный Карабах. Это неприемлемо ни для нас, ни для Азербайджана. Такова наша позиция, позиция нашего народа и нашего государства", - заключил Чавушоглу.
Напомним, что 22 сентября представители турецкой интеллигенции член политической партии "Зеленых и Левого будущего", председатель общественной организации "Платформа мышления Анкары" Уфук Ураз, писатель и общественный деятель Саид Чекиноглу, некто Али Байрамоглу, писатель и ведущий Эрол Катырчыоглу посетили Армению и Нагорный Карабах. Данный визит вызвал болезненную реакцию в Азербайджане. Генпрокуратура АР возбудила уголовное дело в отношении выше указанных лиц и проводит проверку, более того они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу заверил, что не пожалеет усилий для содействия в разрешении карабахского конфликта
|Прогноз: Ожидать реального ухудшения отношений Турции с НАТО, как и участия Анкары в карабахском урегулировании не приходится
|Чавушоглу: В отношении 4 граждан Турции, посетивших Нагорный Карабах начат юридический процесс
|Прогноз: Членство Албании, Сербии и Македонии в ЕС к росту европейского рынка не приведет
|Ашотян: Турция пытается провести свою субъективную и дестабилизирующую политику по Карабаху даже на площадке НАТО, что недопустимо
|Америабанк и FMO заключили кредитный договор на $30 млн по финансированию молодых предпринимателей сферы МСБ
|Страны-участницы ОДКБ подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности и выступили против "цветных революций"
|Перенесен визит главы грузинского правительства в Армению
|ЧП в Ереване: на складе супермаркета "Нор Зовк" произошел взрыв
|Армению с официальным визитом посетит глава грузинского правительства
|Давид Арутюнян: Если сын чиновника является успешным бизнесменом, из этого не следует делать далеко идущих выводов
|Новое предложение Банка ВТБ (Армения) для премиальных клиентов
|Армения рассмотрит пути декриминализации ряда экономических преступлений
|Подписан меморандум о сотрудничестве между Академиями юстиции Армении и Казахстана
|Министр иностранных дел Армении представил инициированный Арменией проект заявления СКБ по карабахскому вопросу
|Представители АНК рассказали делегации БДИПЧ ОБСЕ о нарушениях в ходе парламентских выборов
|В Минске стартовало совестное заседание министров иностранных дел, обороны и комитета секретарей национальной безопасности ОДКБ
|Генеральные прокуроры СНГ утвердили программу борьбы против экстремизма, терроризма и других форм насилия
|В Армении ждут президента Франции
|МЧС: В Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги
|Арман Барсегян: На банковском рынке Армении дальнейшее снижение процентных ставок маловероятно
|Эксперт: Со снижением процентных ставок появились новые возможности для развития рынка корпоративных облигаций Армении
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Конверс Банк окажет содействие в становлении театра Black box, инициированного Национальным академическим театром имени Габриэля Сундукяна
|Бывший старший прокурор обвинен в получении взятки в особо крупных размерах
|Beeline выступил с новым уникальным предложением Quatro SIM для абонентов пакета услуг Quatro и Neo Max
|Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
|Посол Казахстана в Армении: Научные исследования могут пролить свет на жизнь "армянских кыпчаков"
|Прогноз: Автомобильная и железнодорожная "спайка" Армении с Ираном обнулит десятилетние усилия Азербайджана и Турции
|Армянский композитор Тигран Мансурян номинирован на "Грэмми"
|Взгляд из Москвы: Стремление Европы увести от России союзников, и Армению в том числе, обусловлено объявленной нам "холодной войной"
|МЧС: в большинстве регионов Армении во второй половине дня 29-го ноября, а также ночью 30-го ожидаются осадки
|МЧС: Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств
|Шармазанов: Любая попытка военного решения конфликтов в регионе СНГ должна быть отвергнута
|Фонд Scholae Mundi и Mahindra Group объявляют о запуске новой стипендиальной программы для студентов UWC
|Филиал Ардшинбанка <Тигран Мец> открыт после модернизации и переоснащения
|Тело азербайджанского военнослужащего передано азербайджанской стороне на границе с Нахичеванью
|Сергей Железняк: У Армении есть потенциал для сотрудничества, как с Россией, так и с ЕС
|Шармазанов в Санкт-Петербурге единогласно избран зампредседателя Комитета по вопросам обороны и нацбезопасности МПА СНГ
|Взгляд из Москвы: Подписание рамочного соглашения Армения-ЕС - отнюдь не результат "второй попытки" Еревана
|Баку отказал в агремане Москве на назначение дипломата Георгия Зуева на должность нового посла РФ в АР из-за его "проармянской позиции"
|Discovery снял шесть роликов о культуре и истории Армении
|За 9 месяцев 2017 года Генпрокуратура и СНБ Армении рассмотрели 52 уголовных дела коррупционной направленности
|Beeline модернизирует телефонную сеть в селе Арапи Ширакской области
|В отношении израильской компании Aeronaucs Defense Systems, поставляющей боевые беспилотники Баку, предъявлен иск в $115 млн
|Конверс Банк раньше намеченного срока завершил размещение 2-го транша долларовых облигаций в объеме $4 млн
|Немецкий политолог: Россия не может запретить Армении иметь торгово-экономические отношения с ЕС аналогичные собственным
|Самвел Бабаян приговорен к шести годам лишения свободы
|МИД Грузии отреагировал на ноту Азербайджана: Грузия не признает независимость Нагорного Карабаха
|Юра Мовсисян намерен перейти в один из казахстанских клубов
|Сотрудник МИД Армении обвиняется в мошенничестве, связанном с выдачей грин-карт
|Вице-спикер: Армяно-российские отношения развиваются по всем направлениям и носят союзнический характер
|Citibank вручил Банку ВТБ (Армения) награду STP Award 2016 за высококачественное проведение международных переводов
|Суды в Армении будут разгружены
|Автомобильная дорога Степацминда-Ларс закрыта для движения грузовых автотранспортных средств
|Команда Америабанка победила в финале 8-го международного конкурса "Virtual Banking"
|Самвел Фарманян: Попытки противопоставлять разные интеграционные векторы друг другу чреваты угрозами для армянской государственности
|Петр Свитальский: Либерализация визового режима с ЕС - это не право, это привилегия
|Шармазанов в Санкт-Петербурге: Мы должны совместно осудить и турецкую политику отрицания, и попытки героизации фашизма
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