Пятница, 1 Декабря 2017 13:10

АрмИнфо. Членство Албании, Сербии и Македонии в ЕС к укреплению и увеличению европейского рынка не приведет. Подобное мнение АрмИнфо выразил ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

В интервью Wiener Zeitung комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан отметил Балканы в качестве перспективного с политической и экономической точки зрения региона для расширения ЕС. По его оценкам, ЕС к подобному расширению готово.

"Примеров расширения Евросоюза посредством включения стран с достаточно неэффективной экономикой хватает. И новое расширение за счет вышеупомянутых стран Балканского полуострова, экономика которых в лучшем случае находится в стадии развития, станет очередным примером несостоятельности европейской интеграционной политики. Более того, продолжение политики расширения в балканском и любом ином направлении, к примеру, стран "Восточного партнерства" чревато новыми проблемами. Особенно в свете последних трендов Старого Света", - отметил эксперт.

По мнению Надеина-Раевского, структура Европейского союза изначально рассчитывалась на присоединение новых членов с целью роста внутреннего рынка ЕС. В этом свете, отсутствие новых стран в ЕС приводит еврозону к стагнации. Однако, присоединение к ЕС новых стран, обладающих в лучшем случае потенциальными рынками, по его оценкам, решить проблему стагнации неспособно.

Восточное партнёрство - проект Евросоюза с основной целью развития интеграционных связей Евросоюза с Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией. Проект предусматривает заключение двусторонних соглашений между ЕС и странами-партнёрами об ассоциации, что должно послужить важным шагом на пути их дальнейшей интеграции в европейское социально-экономическое и политическое пространство. Непосредственно, членства в ЕС стран-участников проект не предусматривает.

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