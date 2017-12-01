Пятница, 1 Декабря 2017 12:00

АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Армен Ашотян в ходе встречи с заместителем руководителя Бюро НАТО по связи на Южном Кавказе Розарией Пульизи подчеркнул важность взаимодействия НАТО - Армения и в этом контексте роль парламентской дипломатии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе парламента РА, Ашотян отметил, что внешнеполитическая комиссия всегда готова к более тесному сотрудничеству с Бюро - для обсуждения повесток взаимодействия, вопросов регионального и международного сотрудничества.

В ходе встречи стороны отметили важность развития конструктивного

взаимодействия на парламентских площадках.

В связи с партнерскими отношениями с НАТО, Ашотян отметил, что за

истекшие годы развитие связей с альянсом отмечено качественным ростом

взаимодействия. В этом контексте председатель комиссии подчеркнул, что Армения рассматривает взаимоотношения с НАТО в качестве важной составной частью своей многослойной системы безопасности.

На встрече стороны коснулись важности приложения коллективных усилий в установлении международного мира и стабильности, и в этом контексте Ашотян отметил, что Армения была и продолжает быть готовой к переходу из потребителя безопасности в его поставщика. В этом контексте он подчеркнул участие армянских военнослужащих в миссиях под эгидой НАТО, наряду с Косово и Афганистаном, также в Ливане.

В ходе встречи стороны коснулись и процесса мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта. Ашотян особо выделил содействие НАТО посредническим усилиям сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ, а также подчеркнул, что в принятых политических документах НАТО позиции по карабахскому конфликту должны полностью отражать усилия сопредседателей МГ ОБСЕ. В контексте карабахского конфликта, он также коснулся деструктивной политике члена НАТО - Турции, отметив, что эта страна свою субъективную и дестабилизирующую политику пытается провести даже на площадке НАТО, что недопустимо.

В беседе стороны обсудили также программы сотрудничества с НАТО в сфере образования.

Отмечено подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС - как успешное с точки зрения проведения комплементарной внешней политики.

В завершение встречи стороны обсудили также возможности реализации новых совместных программ с НАТО