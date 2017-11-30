Четверг, 30 Ноября 2017 21:01

АрмИнфо. Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали на сессии Совета коллективной безопасности в Минске соглашение о сотрудничестве членов организации в области обеспечения информационной безопасности. Помимо этого, как передает РИА Новости, страны приняли заявление о совместных мерах по укреплению оборонного потенциала стран ОДКБ и выступили против "цветных революций".

Согласно информации, принята декларация в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием ОДКБ, решение о правовом оформлении института партнерства в формате ОДКБ. Страны ОДКБ подписали также ежегодный доклад генсекретаря Организации. Главы государств ОДКБ в Минске также приняли декларацию, в которой выступили против решения международных споров с помощью "цветных революций" и "гибридных войн". "За все время своего существования ОДКБ, будучи сугубо оборонительной организацией, неукоснительно придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела других стран, взаимного уважения и равноправия, учета их законных интересов", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что стороны не принимают "какие бы то ни было намерения решать межгосударственные проблемы и международные споры с применением или угрозой применения силы, путем разжигания межнациональной и межконфессиональной нетерпимости и разрешения государственности иными методами, в том числе с применением технологий "цветных революций" и "гибридных войн". В декларации стороны подтвердили свою приверженность принципу приоритета политико-дипломатических средств в решении и урегулировании конфликтов. "В условиях сохранения конфликтного потенциала в международных отношениях наши государства предприняли убедительные усилия для того, чтобы организация (ОДКБ - ред.) была в состоянии обеспечить гарантированный ответ на любые попытки дестабилизировать ситуацию, нарушить мир и безопасность в зоне ее ответственности", - подчеркивается в документе.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию - ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.