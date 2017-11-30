Четверг, 30 Ноября 2017 21:01

АрмИнфо. Америабанк и Голландский Банк Развития (FMO - Netherlands Development Finance Company) заключили 30 ноября кредитный договор на $30 млн по финансированию молодых предпринимателей сферы МСБ. Как сообщили АрмИнфо в пресс­службе Америабанка, благодаря этим средствам Банк увеличит объемы кредитования субъектов МСБ, содейстсвуя тем самым их развитию и повышению конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

"Мы восоко ценим совместную работу с нашим давним партнером, берущую начало с 2009 года. Подписание этого кредитного договора возвещает о новом этапе взаимовыгодного сотрудничества. Развитие сферы МСБ и розничного бизнеса - это приоритетные направления инвестиционной политики Америабанка. В молодых предпринимателях и розничном бизнесе мы видим большой потенциал, и поэтому уверены, что эти новые кредитные ресурсы будут успешно размещены", - заявил генеральный директор Америабанка Артак Анесян на церемонии подписания этого договора.

По словам Директора по линии инвестиций FMO Линды Броекьюзен (Linda Broekhuizen): "FMO продолжая тесное и плодотворное взаимовыгодное сотрудничество с Америабанком тем самым содействует развитию экономики Армении. Это новое финансирование посодействует продолжительному росту Америабанка и созданию новых рабочих мест в стране".

Отметим, что суммарный инвестиционный портфель FMO в более чем 92 странах присутствия составляет 9 млрд евро.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2017г, подготовленного ИА АрмИнфо, Америабанк удерживает лидерство по кредитным вложениям - 442 млрд драмов (66,2% от активов), обеспечив годовой рост этого показателя на 25,4%. По объему кредитования МСБ Америабанк входит в TOP-3 - 80.4 млрд драмов с годовым ростом на 20,8%. В общем кредитном портфеле Банка на долю МСБ приходится 19,3%. В суммарных же кредитах МСБ по рынку доля Америабанка превышает 12,5%. 9 месяцев 2017г. Америабанк завершил с чистой прибылью в 5.4 млрд драмов с годовым ростом на 53,6%. (расчетный курс драма на

30.09.2017г - 478,41 др/$1). ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Акционерами Банка на 1 октября 2017г выступают Америа Групп с долей участия в капитале 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%.