Четверг, 30 Ноября 2017 18:53

АрмИнфо.Перенесен визит главы грузинского правительства в Армению, сообщает пресс-служба правительства РА.

"По просьбе грузинской стороны визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению перенесен на неопределенное время и состоится после утверждения состава правительства Грузии парламентом страны", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее, сегодня сообщалось, что 1 декабря по приглашению премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна с официальным визитом в Армению прибудет премьер-министр Грузии Гиоргий Квирикашвили. В рамках визита были запланированы его встречи с высшим руководством РА: Президентом РА, Председателем НС РА и Премьер-министром РА