Четверг, 30 Ноября 2017 18:00

АрмИнфо.По приглашению премьер-министра Армении Карена Карапетяна 1 декабря в Ереван с официальным визитом прибудет глава грузинского правительства Гиоргий Квирикашвили. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, в рамках визита состоятся встречи грузинского премьера с президентом РА Сержем Саргсяном, председателем Национального Собрания Ара Баблояном, премьер-министром Кареном Карапетяном. По итогам переговоров в правительстве Армении средствам массовой информации будут представлены заявления глав правительств двух государств. В Мемориальном комплексе в Цицернакаберде Гиоргий Квирикашвили воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Глава грузинского правительства побывает также в технологическом центре "Тумо".