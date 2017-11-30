﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Четверг, 30 Ноября 2017 18:00
Александр Аванесов

Армению с официальным визитом посетит глава грузинского правительства

Армению с официальным визитом посетит глава грузинского правительства

АрмИнфо.По приглашению премьер-министра Армении Карена Карапетяна 1 декабря в Ереван с официальным визитом прибудет глава грузинского правительства Гиоргий Квирикашвили.  Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, в рамках визита состоятся встречи грузинского премьера с президентом РА Сержем Саргсяном, председателем Национального Собрания Ара Баблояном, премьер-министром Кареном Карапетяном.  По итогам переговоров в правительстве Армении средствам массовой информации будут представлены заявления глав правительств двух государств. В Мемориальном комплексе в Цицернакаберде Гиоргий Квирикашвили воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Глава грузинского правительства побывает также в технологическом центре "Тумо".

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
5624

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням