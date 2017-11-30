Четверг, 30 Ноября 2017 17:28

АрмИнфо."Если сын кого-либо из чиновников является успешным бизнесменом, из этого не следует делать далеко идущих выводов, - заявил в беседе с журналистами министр юстиции Давид Арутюнян 30 ноября после заседания, касаясь коррупции в высших эшелонах власти. Глава армянского Минюста представил СМИ достижения Армении в сфере борьбы с коррупцией.

По словам Давида Арутюняна, борьба с коррупцией, однозначно, является приоритетным направлением для Армении. В этой связи министр не согласен с тем утверждением, что общественность страны не видит шагов в данном направлении. "Чтобы не видеть это шаги, нужно просто не желать их видеть", - заявил он. Только в этом году, как подчеркнул Арутюнян, проделана огромная работа в этом направлении. Одним из важнейших шагов в данном направлении стало расширение перечня лиц, предоставляющих декларации имущества и прибыл - почти вдвое. "Анализ показал, каким образом здесь можно обойти законодательство - это сделки наличными, которые могут казаться законными, но на деле могут стать базой, для того, чтобы обойти закон", - отметил министр. Именно из этих соображений, как отметил чиновник, были введены ограничения на наличные сделки. Помимо этого, в рамках борьбы с коррупцией, было криминализовано незаконное обогащение, внедрены соответствующие институты, которые будут продолжать развиваться и в будущем году, создавая платформу для анонимных информаторов. "Данные институциональные изменения, может не сразу, но в будущем обязательным образом дадут серьезные результаты в деле предотвращения коррупционных проявлений", - заявил глава Минюста. Второе важное направление, как указал Давид Арутюнян, это ограничение общения между теми, кто предоставляет услуги и получает их. В данном направлении в этом году также были осуществлены серьезные шаги, и часть полномочий госструктур было делегировано частному сектору, отметил он.

На данном этапе Министерство юстиции работает над третьим направлением - это взаимодействие между государственным и частным секторами, так называемая коррупция высокого уровня. Это, по словам министра, обеспечит транспарентность процессов, связанных с реализацией программ на основе бюджетного финансирования. "Мы сейчас разрабатываем законодательный пакет, регулирующий заключение таких сделок для того чтобы сократить здесь коррупционны риски", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Арутюняна, несмотря на текущие законодательные инициативы правительства Армении, правовая норма, регулирующая сферу, в полном объеме вступит в силу после создания органа по противодействию коррупции - после апреля 2018 года. Уже предусмотрен инструментарий, который позволит данной структуре ознакомиться как со всей необходимой информацией, хранящейся в Комитет госдоходов и госрегстре юридических лиц, так и провести ее обработку и анализ риксов для полноценной реализации функций антикоррупционного органа.

Министр юстиции коснулся также различных бизнес-проектов, в которых вовлечены имена бывших высокопоставленных чиновников и аффилированных с ними лиц, а также того законодательного принципа о том, что закон не имеет обратной силы, таким образом, легитимируя средства тех, кто ранее воспользовался пробелом в законе. "Я понимаю, что имеется отрицательное общественное восприятие, особенно, с учетом экономического развития, однако не могу с этим однозначно согласиться, поскольку если сын кого-либо из чиновников является успешным бизнесменом, из этого не следует делать далеко идущих выводов. А принцип, который гласит, что закон не имеет обратной силы, является одной из основ общепринятых норм демократии, присущей всему цивилизованному сообществу, и против этого мы не вправе выступить>, - заключил министр.