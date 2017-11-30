АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), расширяя линейку услуг и продуктов для своих привилегированных клиентов, запускает новое пакетное предложение “Привилегия” на базе премиальной карты Visa Platinum. Клиентам, оформившим пакет “Привилегия”, предоставляется индивидуальное обслуживание в специальном филиале посредством персональных менеджеров.
В случае возникновения вопросов клиенты могут обращаться к персональным менеджерам в режиме 24/7, которые обеспечат необходимой информацией по всем продуктам и услугам Банка, а также окажут профессиональную поддержку в решении финансовых вопросов.
Новое пакетное предложение “Привилегия” для состоятельных клиентов Банка включает в себя широкий набор банковских продуктов, предоставляемых на льготных условиях:
Все вышеуказанные продукты предоставляются на бесплатной основе. Клиент вносит годовую оплату за пакет “Привилегия” 200.000 АМД.
Оформить пакет “Привилегия” клиент может только в премиальном филиале “Прайм” по адресу г. Ереван, пр. Баграмяна 2/86.
Нет комментариев