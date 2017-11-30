﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Четверг, 30 Ноября 2017 16:22

Новое предложение Банка ВТБ (Армения) для премиальных клиентов

Новое предложение Банка ВТБ (Армения) для премиальных клиентов

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), расширяя линейку услуг и продуктов для своих привилегированных клиентов, запускает новое пакетное предложение “Привилегия” на базе премиальной карты Visa Platinum. Клиентам, оформившим пакет “Привилегия”, предоставляется индивидуальное обслуживание в специальном филиале посредством персональных менеджеров.

 

В случае возникновения вопросов клиенты могут обращаться к персональным менеджерам в режиме 24/7, которые обеспечат необходимой информацией по всем продуктам и услугам Банка, а также окажут профессиональную поддержку в решении финансовых вопросов.

Новое пакетное предложение “Привилегия” для состоятельных клиентов Банка включает в себя широкий набор банковских продуктов, предоставляемых на льготных условиях:

  • вклад с +0,2% к стандартной ставке Банка
  • премиальную карту Visa Platinum
  • услугу Юрист 24
  • туристическую страховку
  • сейфовые ячейки (со скидкой 50%)
  • консьерж-услуги
  • услугу Мобильный банк
  • льготные условия кредитования

 

Все вышеуказанные продукты предоставляются на бесплатной основе. Клиент вносит годовую оплату за пакет “Привилегия” 200.000 АМД.

Оформить пакет “Привилегия” клиент может только в премиальном филиале “Прайм” по адресу г. Ереван, пр. Баграмяна 2/86.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
4493

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням