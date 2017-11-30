Четверг, 30 Ноября 2017 15:58

АрмИнфо. Армения рассмотрит пути декриминализации ряда преступлений в сфере экономической деятельности. Соответствующее поручение озвучил премьер-министр Карен Карапетян 30 ноября на заседании правительства.

Первое поручение премьер-министра Армении Карена Карапетяна в ходе сегодняшнего заседания правительства касалось декриминализации некоторых преступлений По словам премьера, в феврале 2017 года, а результате представленной правительством Армении законодательной инициативы, была декриминализирована норма, предусмотренная в случае неосуществления обязательных выплат в размере 2 млн драмов. Теперь этот порог должен быть повышен до 4 млн драмов. Вместе с тем, были уточнены основания для привлечения к уголовной ответственности.

Помимо этого, как указал премьер, в результате проведенных исследований и обсуждений с предпринимателями, в целом, возникла необходимость обратиться к вопросу декриминализации некоторых экономических преступлений, предусмотренных УК РА. "Международный передовой опыт также показывает, что уголовно-правовые развития также протекают в данном направлении, исходя из того, что в подобных случаях часть состава преступления не содержат высокой степени риска для общества, а также наличия возможности реагировать на эти преступления посредством других правовых механизмов>, - заявил глава правительства.

В этой связи Карен Карапетян поручил министру экономического развития и инвестиций, министру юстиции, а также главе Комитета госдоходов Армении в двухмесячный срок разработать и в аппарат правительства представить проекты правовых актов о декриминализации составов преступлений с низкой степенью общественной угрозы, которые можно решить в рамках административного или гражданского судопроизводства.