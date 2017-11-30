Четверг, 30 Ноября 2017 15:57

АрмИнфо.По приглашению ректора Академии юстиции Армении Сергея Аракеляна с 25 по 29 ноября в Ереване находилась делегация Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан, возглавляемая ректором Толешом Каудыровым.

Как сообщает пресс-служба Академии юстиции Армении, цель визита казахстанских гостей в Ереван заключалась в установлении сотрудничества между Академиями юстиции двух стран, а также в обсуждении вопросов, связанные с реализацией совместных программ. По итогам визита был подписан меморандума о сотрудничестве двух структур. Данный меморандум направлен на формирование и укрепление двусторонних отношений в области подготовки и переподготовки кадров для судебной системы. "Я считаю, что сотрудничество наших структур посредством совместных исследований, учебных программ, взаимных визитов создаст благоприятные условия для повышения эффективности данных процессов", - заявил ректор Сергей Аракелян.

В свою очередь, Толеш Каудыров отметил, что это его первый заграничный визит в качестве ректора. "Я рад, что наш визит состоялся в Армению - страну с большими правовыми традициями. Мы изучаем историю армянского права в наших университетах, со студенческих лет я всегда вспоминаю "Судебную книгу Мхитара Гоша", - заявил Каудыров. Ректор выразил надежду, что подписание соглашения станет новым шагом в развитии двусторонних отношений, и опыт двух стран будет взаимовыгодным.

В рамках визита гости ознакомились с деятельностью Академии юстиции Армении и обсудили круг вопросов, представляющих взаимный интерес.