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 Четверг, 30 Ноября 2017 15:47
Ани Мшецян

Министр иностранных дел Армении представил инициированный Арменией проект заявления СКБ  по карабахскому вопросу

Министр иностранных дел Армении представил инициированный Арменией проект заявления СКБ  по карабахскому вопросу

АрмИнфо.Глава министерства иностранных дел Армении Эдвард Налбандян представил коллегам по ОДКБ проект заявления Совета коллективной безопасности по карабахскому вопросу, представленный по инициативе Армении на саммите Организации.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в столице Беларуси - Минске 30 ноября стартовало совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и секретарей Совета Комитета национальной безопасности стран-участниц ОДКБ. Совет безопасности Армении представлен исполняющим обязанности руководителя аппарата Арамом Тананяном.

От армянской делегации выступил министр иностранных дел Эдвард Налбнадян.  В своем выступлении он отметил, что организация прошла путь в четверть века. Министр подчеркнул тот факт, что в ходе состоявшегося в прошлом году в Ереване заседания саммита ОДКБ была утверждена Концепции развития ОДКБ до 2025 года, в которой четко указаны дальнейшие действия структуры.

В ходе заседания министры обсудили ход выполнения решений, принятых в 2016 году в Ереване, а также одобрили проекты более 20 документов, которые были включены в повестку дня СКБ во второй половине дня.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы координации внешней политики стран ОДКБ, развитие военного и военно-технического сотрудничества, а также вопросы, связанные с информационной безопасностью и терроризмом. Участники заседания затронули последние развития событий в горячих точках, а именно в Сирии и на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров доложил участникам заседания о текущей деятельности организации. Министры рассмотрели вопросы, касающиеся дальнейшего развития ОДКБ. По итогам встречи подписан ряд документов, касающихся развития сотрудничества в рамках ОДКБ.

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