Четверг, 30 Ноября 2017 15:47

АрмИнфо.Глава министерства иностранных дел Армении Эдвард Налбандян представил коллегам по ОДКБ проект заявления Совета коллективной безопасности по карабахскому вопросу, представленный по инициативе Армении на саммите Организации.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в столице Беларуси - Минске 30 ноября стартовало совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и секретарей Совета Комитета национальной безопасности стран-участниц ОДКБ. Совет безопасности Армении представлен исполняющим обязанности руководителя аппарата Арамом Тананяном.

От армянской делегации выступил министр иностранных дел Эдвард Налбнадян. В своем выступлении он отметил, что организация прошла путь в четверть века. Министр подчеркнул тот факт, что в ходе состоявшегося в прошлом году в Ереване заседания саммита ОДКБ была утверждена Концепции развития ОДКБ до 2025 года, в которой четко указаны дальнейшие действия структуры.

В ходе заседания министры обсудили ход выполнения решений, принятых в 2016 году в Ереване, а также одобрили проекты более 20 документов, которые были включены в повестку дня СКБ во второй половине дня.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы координации внешней политики стран ОДКБ, развитие военного и военно-технического сотрудничества, а также вопросы, связанные с информационной безопасностью и терроризмом. Участники заседания затронули последние развития событий в горячих точках, а именно в Сирии и на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров доложил участникам заседания о текущей деятельности организации. Министры рассмотрели вопросы, касающиеся дальнейшего развития ОДКБ. По итогам встречи подписан ряд документов, касающихся развития сотрудничества в рамках ОДКБ.